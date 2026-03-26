España se postula para organizar el Europeo sub-21 de 2029

España competirá por conseguir la organización del torneo continental con Austria, el otro país que ha mostrado su interés ante la UEFA, que comunicará su decisión el 6 de diciembre, según la RFEF.

La única oportunidad en la que España acogió el Europeo sub-21 fue en 1996, cuando el campeonato tenía otro formato. Se disputaron en el Olímpico de Montjuic (Barcelona) las semifinales y los encuentros por el tercer y cuarto puesto y la final.

Italia se impuso en la lucha por el título a España tras ganar en la tanda de penaltis por 4-2 tras acabar el encuentro con empate a uno con goles de Francesco Totti y Raúl González, con Cesare Maldini y Javier Clemente en los banquillos.

La próxima fase final del Europeo sub-21 se disputará en 2027 en Serbia y Albania.