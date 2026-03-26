Fútbol Internacional
26 de marzo de 2026 - 11:15

España se postula para organizar el Europeo sub-21 de 2029

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Madrid, 26 mar (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado a la UEFA su candidatura para ser sede del Campeonato de Europa sub-21 en 2029, según informó este jueves el presidente, Rafael Louzán, a la junta directiva.

Por EFE

España competirá por conseguir la organización del torneo continental con Austria, el otro país que ha mostrado su interés ante la UEFA, que comunicará su decisión el 6 de diciembre, según la RFEF.

La única oportunidad en la que España acogió el Europeo sub-21 fue en 1996, cuando el campeonato tenía otro formato. Se disputaron en el Olímpico de Montjuic (Barcelona) las semifinales y los encuentros por el tercer y cuarto puesto y la final.

Italia se impuso en la lucha por el título a España tras ganar en la tanda de penaltis por 4-2 tras acabar el encuentro con empate a uno con goles de Francesco Totti y Raúl González, con Cesare Maldini y Javier Clemente en los banquillos.

La próxima fase final del Europeo sub-21 se disputará en 2027 en Serbia y Albania.