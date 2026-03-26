La presidenta Sheinbaum se reunirá el lunes con Gianni Infantino para hablar del Mundial

"El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a Infantino. Va a venir a Palacio Nacional a ver algunos detalles de organización; vamos a recibirlo y platicar sobre el Mundial", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Antes de reunirse con Sheinbaum el próximo 30 de marzo, se tiene previsto que Infantino esté presente en los partidos de repechaje que más tarde se jugarán en este país.

El primero será en el estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco, al occidente de México, donde se medirán Nueva Caledonia y Jamaica; el segundo juego de repesca se efectuará en el estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, al norte de la capital, donde chocarán Bolivia contra Surinam.

La gira del presidente de la FIFA continuará el sábado; estará presente en la reapertura del Estadio Azteca durante el partido entre México y la selección de Portugal, que es dirigida por el español Roberto Martínez.

Según varios medios, antes de llegar al recinto, que será el primero en ser tres veces mundialista, Infantino visitará el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), lugar de concentración de la selección mexicana, para una reunión con directivos de la liga del fútbol mexicano y de la FMF.

Con esta gira, Infantino recorrerá las tres sedes asignadas a México en apenas unos días, antes de reunirse con la presidenta para afinar los últimos detalles del Mundial que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido entre el Tri y Sudáfrica.