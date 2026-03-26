Nueva Caledonia no está en repechaje solo para dar buen espectáculo, dice su entrenador

"Es una gran oportunidad para todos; para los chicos, para el equipo, para el país y para el fútbol de Nueva Caledonia. Valoramos la suerte de estar aquí, pero no estamos sólo para dar un buen espectáculo. La idea es llevar lejos esta aventura", dijo Sidaner en una rueda de prensa.

Nueva Caledonia enfrentará mañana en Guadalajara a Jamaica en un duelo de vida o muerte en el que el ganador enfrentará el martes próximo a la República del Congo por un boleto al Mundial.

El seleccionador afirmó que sus jugadores saldrán este jueves a jugar sin miedo ante Jamaica pues no tienen nada que perder.

"Sabemos que el aspecto psicológico influirá. Jamaica se juega la repesca en este partido y nosotros no tenemos nada que perder y así es mucho más fácil de afrontar el encuentro", declaró.

Sidaner afirmó que durante el compromiso de este jueves desplegarán el estilo de juego que los llevó a la repesca e intentarán poner en aprietos al seleccionado jamaiquino.

"Este evento es más importante que a los que estamos acostumbrados, pero hemos intentado no cambiar nuestros hábitos. Los chicos juegan sin presión, les hemos pedido que no cambien nada", explicó.

El delantero y capitán, Cesar Zeoula, consideró que la altura y cualidades físicas de los rivales serán un factor en contra, pero confió en que la destreza técnica del plantel neocaledonio y la motivación con la que llega al encuentro.

"Jamaica es una gran selección, pero vamos a intentar mostrar una buena faceta del fútbol neocaledonio", concluyó.