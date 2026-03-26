Tuchel, sobre ausencia de Alexander-Arnold: "A lo mejor, hasta cierto punto, es injusta"

"Es solo una decisión. Tal vez una elección difícil y a lo mejor hasta cierto punto injusta. Sé lo que Trent nos puede dar. Cuando dejas un jugador como él fuera se crea ruido. Tuvimos una llamada, le expliqué la situación y tiene que aceptarlo", dijo Thomas Tuchel en la rueda de prensa previa al amistoso frente a Uruguay, en la que expuso los motivos por los que se decidió por Ben White en lugar del lateral del Real Madrid.

"La elección fue para White porque lo vi jugar en la final de Copa de la Liga y en el partido de la Liga de Campeones y volvió a ser él mismo. Fue una oportunidad para conocerlo en persona. La opción fue para él, para Livramento y Spence. Decidí elegir a los futbolistas que estuvieron con nosotros en las convocatorias de septiembre, octubre y noviembre", añadió el seleccionador, que convoco a Ben White por la lesión de Jarrel Quansah.

Alexander-Arnold no juega con la selección inglesa desde junio y se ha perdido las últimas cuatro convocatorias. Sólo ha disputado 26 minutos desde la llegada de Tuchel al banquillo de los 'Three Lions'.

El lateral derecho ha sido titular en cinco de los últimos siete partidos del Real Madrid y ha jugado en diez de los últimos once tras volver de su lesión.

Tras un comienzo complicado, sin asentarse en el Real Madrid por culpa de problemas físicos, el inglés ha comenzado a ser una pieza habitual en el esquema de Álvaro Arbeloa, pero no le ha servido para recibir la llamada de su selección.

Alexander-Arnold tiene cada vez menos opciones de acudir al Mundial, que comienza en menos de tres meses, al tener por delante a Jarrel Quansah, Tino Livramento, Djed Spence y ahora también a Ben White en su posición.