Araújo, sobre Raphinha: "Su lesión la sufre la selección y sobre todo el club"

El atacante brasileño se lesionó en el amistoso entre Brasil y Francia en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará cinco semanas de baja, por lo que se perderá los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid y una recta importante del campeonato de liga.

Araújo, que fue titular en el empate entre Uruguay e Inglaterra de este viernes, habló en zona mixta de Wembley sobre el estado del brasileño.

"Recién lo vi, la verdad es que estoy muy triste. Todo el mundo sabe lo importante que es Raphinha para nosotros y bueno espero que se pueda recuperar pronto porque lo necesitamos", dijo.

Sobre lo apretado del calendario y el miedo a lesionarse en estos amistosos, ya que además de la baja de Raphinha, Araújo presenció este viernes la grave lesión de su compañero Joaquín Piquerez, el uruguayo insistió en la necesidad de ser profesionales.

"Al final tenemos que competir, en el club, en la selección, somos profesionales. La verdad que es una pena que pase en este momento, porque lo sufre su selección y lo sufre el club sobre todo ahora, pero tenemos que ser profesionales y es lo que tenemos que hacer".