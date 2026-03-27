Bos da la victoria a Australia sobre Camerún (1-0)

Los 'socceroos', que jugarán en el grupo D del Mundial ante Estados Unidos, Paraguay y el ganador del Turquía-Kosovo, se enfrentarán el próximo martes a la también mundialista Curaçao.

Tuvo que esperar el conjunto que dirige Tony Popovic al último tramo del encuentro para sellar la victoria, aunque a los 70 minutos tuvo una oportunidad de encarrilarlo, pero Ajdin Hrustic malogró una pena máxima.

Esta victoria devuelve a Australia a la senda del optimismo ante la cita mundialista, sobre todo de haber perdido en la ventana previa de partidos internacionales ante Venezuela (1-0) y Colombia (3-0).