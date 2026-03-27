Brasil desconvoca a Raphinha y Wesley para el partido ante Croacia

Los dos internacionales fueron autorizados a regresar a sus respectivos clubes para continuar con el tratamiento y se perderán el amistoso del próximo martes en Orlando frente a Croacia, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado.

Según la nota, ambos sintieron dolores en la región posterior de la pierna derecha durante el partido con Francia y los exámenes de imagen a los que fueron sometidos este viernes confirmaron que sufrieron lesiones musculares.

La CBF informó igualmente que Ancelotti se abstuvo de convocar a sustitutos de Raphinha y de Wesley para el siguiente amistoso.

"Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo", afirmó el técnico italiano en la rueda de prensa que concedió tras la derrota ante Francia.

El seleccionador, sin embargo, elogió el trabajo realizado por el atacante del Barcelona en el primer tiempo. "Raphinha ha tenido movimientos buenos sin balón", dijo.

En un partido que expuso las carencias de la cinco veces campeona del mundo, Francia se impuso con goles de Kylian Mbappé (Real Madrid) y Hugo Ekitiké (Liverpool), mientras que Bremer (Juventus) descontó para los brasileños, que jugaron con un hombre más casi toda la segunda mitad tras la expulsión de Upamecano.

La derrota contra los campeones de Rusia 2018 y finalistas en Catar 2022 amplió el pesimismo entre la afición brasileña, que cada vez ve más difícil poder luchar por su sexta estrella en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que empezará en junio.

Desde que Ancelotti asumió como seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.