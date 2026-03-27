Bulgaria aplasta a Islas Salomon (10-2)

Aunte un semivacío estadio Principal Gelora Bung Karno (SUGBK), el cuadro de Alexander Dimitrov no tuvo problemas ante un rival muchos peldaños más inferior que trató de mostrar buenas maneras, pero que apenas lo pudo conseguir.

Después de una victoria pretérita ante Ghana por 10-0 en 1968, Bulgaria, lejos del primer plano internacional que alcanzó con la generación dorada que lideraban jugadores como Hristo Stoichkov, logró un récord en este siglo y ahora se enfrentará al ganador del partido entre Indonesia y San Cristóbal y Nieves.

Dos goles de Marin Petkov, dos de Filip Krastev, un triplete de Vladimir Nikolov, uno de Tonislav Yordanov, Georgi Rusev y Kristiyan Balov firmaron la victoria del conjunto de Alexander Dimitrov, en tanto que Raphael Le'ai anotó los dos tantos del cuadro oceánico.