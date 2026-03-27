El Pozo remonta en Pamplona, el Palma cede un empate y el Jaén vive una fiesta

En Anaitasuna, el conjunto murciano protagonizó un final de partido para el recuerdo al levantar un 2-0 adverso en apenas un minuto. Los navarros, muy intensos desde el inicio, se adelantaron en el minuto 9 por medio de Pachu y ampliaron su ventaja en la segunda mitad con un tanto de Geragthy, poniendo contra las cuerdas al líder.

ElPozo, sostenido durante muchos minutos por las intervenciones de Henrique, no encontró el camino del gol hasta el tramo final. Sin solicitar tiempo muerto, el técnico apostó por el juego de cinco y encontró premio. Dener recortó distancias desde el punto de penalti en el minuto 39 y, cuando todo parecía decidido, emergió el vendaval murciano: Rafa Santos igualó el choque tras asistencia de Bebe y, acto seguido, Gadeia firmó un doblete a portería vacía aprovechando el 5x4 local para sellar un triunfo por 2-4 que refuerza el liderato de ElPozo.

Muy distinto fue el desenlace en Palma, donde el Illes Balears Palma Futsal dejó escapar dos puntos ante el Alzira FS en uno de los resultados más sorprendentes de la jornada. El conjunto balear llegó a dominar con claridad (4-1) al inicio de la segunda mitad, pero vio cómo su rival reaccionaba hasta equilibrar el marcador.

El equipo dirigido por Antonio Vadillo había encarrilado el partido gracias a los goles de Mateus Maia y Fabinho en la primera parte, ampliando posteriormente su ventaja con un juego eficaz. Sin embargo, dos acciones a balón parado en forma de doble penalti devolvieron a Alzira al encuentro.

Ernesto pareció devolver la tranquilidad con el 5-4, pero un error defensivo permitió a los valencianos establecer el definitivo 5-5 e incluso rozar la victoria en los instantes finales. Este empate supone un nuevo contratiempo para Palma Futsal, que enlaza varios resultados irregulares tras sus recientes derrotas ligueras y coperas.

El Jaén Paraíso Interior celebró por todo lo alto su cuarta Copa de España con una goleada ante el colista ATP Ribera de Navarra por 7-0 con un triplete del argentino Mati Rosa y goles de Bynho, Rikelme, Eloy Rojas y Joao Salla en una recta final impresionante de los andaluces con 5 goles en 6 minutos.