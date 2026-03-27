Magdalenas y 'capuccino' con la torre Eiffel, otra apuesta del PSG para extender su marca

París (Francia), 27 mar (EFE).– Magdalenas rellenas de frambuesas y 'capuccinos' con la Torre Eiffel dibujada en su espuma son los productos estrella del primer 'PSG Café', un establecimiento inaugurado recientemente en los Campos Elíseos de la capital francesa y que supone una nueva apuesta para extender la marca del club más allá del terreno de juego.

La pequeña cafetería está en su punto álgido a mediodía. Situada dentro de la tienda oficial del club, recibe a clientes de diferentes geografías del mundo. Algunos vienen de París y sus alrededores; otros han cruzado el Atlántico. Varios han entrado primero en la tienda en busca de camisetas de Ousmane Dembélé y otros han accedido directamente por curiosidad.

"Lo he visto publicado en el canal oficial del PSG en Facebook. Y me he dicho que, junto con mi compañero, podría ser una buena ocasión de venir", explicó a EFE Caroline, sentada, con su 'capuccino' en mano, en una pequeña barra con vistas a los Campos Elíseos.

"Está muy bueno, sorprendentemente bueno", aseveró la mujer, con la mirada fijada en la emblemática y soleada avenida.

La inauguración de esta cafetería representa la primera piedra dentro de los planes del club campeón de Europa para acercarse a nuevos públicos por el estómago.

"El PSG quiere hablar a sus aficionados y a cada vez más gente más allá del fútbol. Por supuesto, el fútbol sigue siendo la prioridad y queremos tener equipos competitivos, pero tenemos ganas de ir más allá", terció la directora corporativa encargada de innovación, Nadia Benmokhtar.

Ese "más allá" se ha plasmado en diferentes iniciativas desde la llegada en 2011 de los accionistas de Catar: renovación del repertorio musical a través de un concurso, la moda (acuerdos con Dior, Lefties y Jordan), los videojuegos, las criptomonedas e incluso la organización de carreras populares.

La gastronomía, sin embargo, era uno de los pilares 'lifestyle' que aún no estaba lo suficientemente consolidado. "Somos un club en continuo movimiento y tenemos ganas de innovar, de hacer muchas cosas. Esto (la cafetería) ha sido una primera prueba, una buena manera para ir tomando la temperatura", anotó Benmokhtar.

En los pocos días que lleva abierta, la cafetería ha vendido, sobre todo, magdalenas, un tributo a la Liga de Campeones ganada en 2025, 'capuccinos' y té verde molido (matcha).

El menú, a precios -según la directora- muy asequibles para la zona de los Campos Elíseos (una de las más caras del mundo), cuenta también con productos emblemáticos de la pastelería francesa, como el cruasán y el 'pain au chocolat'.

El café, que en su forma expreso tiene un precio de 3 euros, viene de Ruanda, país africano con el que el PSG tiene un acuerdo de promoción turística. "Se trata de un café de excepción, muy fuerte y que es complicado de servir bien", agregó Benmokhtar. Para ello, el club ha llamado a uno de los 'baristas' más premiados de Francia: Brice Robin.

Para dar un toque salud/bienestar, ha intervenido en ciertas recetas, sobre todo las ensaladas, Christian Gomes, antiguo preparador físico del brasileño Thiago Silva, leyenda del PSG.

Pasadas las 13:00 horas, el trasiego no aminora. A Christoph y su hijo, quienes vinieron a pasar el día a la capital francesa desde Dijon (a dos horas de tren), no les ha faltado tiempo para conocer el nuevo establecimiento.

"Lo ha visto mi hijo en redes sociales. Esperamos poder probar un verdadero 'capuccino', con gusto a café italiano y con un poco de leche. Y con el logotipo del PSG visible, claro".