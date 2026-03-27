Para el portugués Bruno Fernandes, Raúl Jiménez es el jugador más peligroso de México

"Raúl es el nombre más grande que tiene en este momento la selección mexicana. Ha estado en la Premier League desde hace mucho tiempo, también jugó en Portugal y lo conozco muy bien, le ha marcado goles a los equipos en los que he estado y esperemos que no lo haga de nuevo", dijo el jugador del Manchester United.

Fernandes subrayó la atención que deberán tener sobre todo el equipo mexicano, aunque de manera especial sobre Jiménez, quien juega en el Fulham, y antes estuvo en el Wolverhampton; en Portugal actuó con el Benfica.

"Hablé con Raúl hace poco, de lo que significará este partido de cara al Mundial, en un escenario como el Estadio Azteca. Tenemos mucho respeto por Raúl y por otros jugadores importantes con los que cuenta México y sabemos el daño que pueden hacer", puntualizó.

Aunque Bruno aceptó cuánto pesará la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión muscular, y otras bajas, señaló que Portugal está preparada para mostrar su mejor rostro.

"No sentimos esa presión. La ausencia de Cristiano, Rúben Dias o Bernardo no cambiará mi mentalidad. Lo único que quiero es ayudar a mis compañeros y apoyar al equipo porque es un honor para mí defender a mi selección", apuntó.

El centrocampista también se dijo ilusionado por tener la oportunidad de jugar en la reapertura del Estadio Azteca, un recinto que se convertirá en tres veces mundialista el próximo 11 de junio, cuando arranque la Copa del Mundo.

"Jugar en un estadio mítico como este es muy importante para nosotros, es un estadio que tiene mucha historia en los Mundiales donde grandes jugadores han hecho historia; estar en esta reapertura es algo que nos tiene muy ilusionados, así como dar un buen espectáculo para toda la gente que vaya al partido", concluyó.

La selección de Portugal arribará más tarde a la Ciudad de México para quedar listo para el encuentro ante México de este sábado.