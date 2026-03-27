Portugal a mostrar su jerarquía frente a México en la reapertura del estadio Azteca

México, 27 mar (EFE).- La selección de Portugal, del seleccionador español Roberto Martínez, intentará mostrar su jerarquía como el quinto mejor en el ránking FIFA en el amistoso que disputará este sábado contra México, decimosexto, en el Estadio Azteca. A pesar de las ausencias de Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión muscular, Diogo Costa, Rúben Dias, Rafael Leao y Rodrigo Mora, Portugal sale como favorito sobre el conjunto del seleccionador Javier Aguirre en la reapertura del máximo recinto deportivo en México, que será el primero en ser tres veces mundialista. Con Vitinha como líder del medio campo y João Félix y Gonçalo Ramos en el frente, el equipo lusitano buscará generar opciones ofensivas para hacer daño a un equipo mexicano que también está disminuido por múltiples bajas de sus estelares lesionados. A menos de tres meses de la inauguración del Mundial, Javier Aguirre recurrió a elementos de la liga local, veteranos y naturalizados para encontrar alternativas para su lista final en caso de que sus estrellas no se recuperan para la justa. Entre los nacionalizados destacan el español Álvaro Fidalgo, del Real Betis, quien se presentará con el seleccionado; el colombiano Julián Quiñones, que pasa por un buen momento con el Qadisiyah de Arabia, y el argentino Germán Berterame, con dificultades para adaptarse al Inter Miami de la MLS, equipo al que llegó en enero pasado. Entre los veteranos que lideran la convocatoria para el duelo ante Portugal destacan Raúl Jiménez, delantero de 34 años del Fulham de la Premier League, y el guardameta Guillermo Ochoa, quien a sus 40 años busca un lugar en la lista final del 'Vasco' para asistir a su sexta Copa del Mundo. Respecto a los jóvenes destaca Armando González, goleador del Guadalajara de la liga local, convertido a sus 22 años en la nueva esperanza mexicana para tomar la estafeta de Jiménez.