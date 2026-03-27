Portugal se entrena en Playa del Carmen con 'lluvia horizontal'

El segundo día de trabajo de los portugueses, que enfrentarán el sábado a la selección de México, transcurrió con una temperatura de 30 grados celsius en el campo de golf El Camaleón.

El partido de preparación coincidirá con la reapaertura del Estadio Azteca, que el próximo 11 de junio se convertirá en el primero que ha sido sede de tres Copas Mundiales.

De buen ánimo, los europeos hicieron trabajo físico y ensayaron jugadas de ataque, mientras los guardametas detuvieron disparos desde distintas posiciones, con cambios de un lado al otro de la portería, como suelen ocurrir en los partidos.

El gran ausente del equipo lusitano es el goleador Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión. Si bien su falta se hará sentir, para los hinchas mexicanos será atractivo ver al delantero Paulinho, del Toluca de la Liga MX como uno de las figuras ofensivas del cuadro dirigido por el entrenador español Roberto Martínez.

Portugal atenderá a la prensa este viernes antes de cumplir un entrenamiento vespertino y en la noche viajará a la Ciudad de México.

La selección se concentró en Playa del Carmen para minimizar los efectos de la actitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar de la capital mexicana.

En la fase de grupos, Portugal jugará en el Grupo I, en el que enfrentará a un rival aun no decidido, el próximo 17 de junio; a Uzbekistán, el 23, ambos encuentros en Houston; y a Colombia, el 27 en Miami.