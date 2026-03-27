Roy Hodgson vuelve a los banquillos a los 78 años

Hodgson, que ha entrenado a más de una veintena de clubes durante la carrera que comenzó en los banquillos en 1976, vuelve al Bristol City, equipo del Championship (Segunda división inglesa) al que ya entrenó en 1982.

El inglés anunció su retiro de los banquillos en 2024, tras un breve paso por el Crystal Palace al que salvó del descenso, pero desde entonces se le ha relacionado en varias ocasiones con una posible vuelta.

Durante su dilatada carrera, Hodgson ha dirigido, entre otros, al Inter de Milán, al Fulham, Liverpool y a las selecciones inglesa, finlandesa y suiza.

"La contratación de Roy es de cara a los resultados en los próximos siete partidos. Durante el resto de la temporada nos ayudará a implantar los valores y estándares que el club necesita para lograr los éxitos en el futuro. Es un entrenador con experiencia que ha conseguido mucho al más alto nivel", dijo el club inglés en un comunicado.

El Bristol City llegó a estar en febrero a un punto de las posiciones de 'playoff' de ascenso a la Premier League, pero ha encadenado nueve partidos sin ganar entre todas las competiciones y en estos momentos es decimosexto a doce puntos del 'playoff' y con once de ventaja respecto al descenso.