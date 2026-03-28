Colombia espera disipar dudas ante una Francia en crecimiento

Los cafeteros, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, confían en mostrar ante los subcampeones del mundo una mejor versión de la que tuvieron ante Croacia, que en opinión del estratega "fue una prueba importante".

"Saqué conclusiones positivas y cosas por mejorar, por ejemplo, en los detalles como mover la pelota más rápido, no dejarse presionar y las pelotas quietas", expresó el entrenador tras el partido del jueves.

Ante los franceses se espera que Lorenzo ponga su once de gala, que fue el mismo que salió ante los croatas e incluye, entre otros, a los delanteros Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, y Luis Díaz, del Bayern Munich; el volante Jhon Arias, del Palmeiras, y el central Davinson Sánchez, del Galatasaray.

"Será un buen rival y partido, que nos servirá de cara al Mundial. Es bueno tener este tipo de compromisos porque te miden la vara y el momento en el que estás y qué se puede mejorar", afirmó Arias, que anotó el tanto de Colombia ante Croacia.

La selección francesa, por su parte, viene motivada tras vencer 1-2 a Brasil con una actuación muy destacada de Kylian Mbappé, Michael Olise y Hugo Ekitike y espera seguir mejorando frente a los colombianos.

Justamente Mbappé, de jugar ante los cafeteros, buscará anotar por octavo partido consecutivo para igualar este récord de Just Fontaine con Les Bleus.

Por otra parte, la única baja confirmada de los europeos es la del central Dayot Upamecano, expulsado ante Brasil, aunque está en duda la presencia de varias estrellas como Mbappé, Ousmane Dembélé y Désiré Doué por molestias físicas.

"Voy a hacer muchos cambios (contra Colombia), tal vez incluso once. Eso es lo que tenía planeado. Quiero ver a los jugadores", dijo el seleccionador francés, Didier Deschamps, tras la victoria ante Brasil.

En ese sentido, se espera que ante los cafeteros sean titulares jugadores como el lateral izquierdo Lucas Hernández; el central Maxence Lacroix, los centrocampistas Eduardo Camavinga y Warren Zaire-Emery; el volante Rayan Cherki, y el atacante Marcus Thuram, entre otros.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 23 de marzo del 2018 cuando los cafeteros se impusieron 2-3 en el Stade de France de París.

Colombia hace parte del Grupo K del Mundial con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre la República Democrática del Congo y Jamaica, mientras que Francia está ubicada en el Grupo I con Senegal, Noruega y el vencedor del juego del próximo martes entre Bolivia e Irak.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Francia: Lucas Chevalier; Malo Gusto; Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Warren Zaire-Emery, N'golo Kanté, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki; Kylian Mbappé y Marcus Thuram.

Estadio: Northwest Stadium, de Maryland, en cercanías de Washington.

Hora: 15.00 local de Orlando (19.00 GMT).