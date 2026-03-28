El camino a la salvación del Zaragoza: volver a ganar a un Racing, líder pero mermado

Los blanquillos ostentan actualmente la vigésima plaza de LaLiga Hypermotion, a seis puntos del decimoctavo, el Valladolid, tras caer la semana pasada fuera de casa contra el Deportivo de La Coruña, en un encuentro que los jugadores de David Navarro pelearon hasta el final.

El domingo, el duelo ante el Racing será el último de los tres que han configurado el particular viacrucis de los aragoneses, pues en plena lucha por la salvación se han tenido que medir en sus últimos enfrentamientos contra el Almería y el Deportivo, segundo y tercero en la tabla, y ahora les espera el líder.

En el Ibercaja Estadio se encontrarán los jugadores de José Alberto López a un conjunto que ya les venció en enero, en un encuentro que los zaragozanos ganaron por 2-3 fuera de casa.

Entonces, a los mandos del banquillo blanquiazul estaba Rubén Sellés y ahora es su entrenador David Navarro, técnico que desde su llegada ha sumado dos triunfos y una derrota.

El viernes, el técnico advirtió de que la escuadra aragonesa saldrá "con todo" al partido del domingo y consideró que son capaces de "ganar a cualquiera".

No obstante, también señaló que se enfrentarán a "un equipazo", con jugadores en sus filas como Íñigo Vicente o Andrés, capaces de desequilibrar un partido.

Para el encuentro, Navarro se encontrará con un problema recurrente en la temporada para el Zaragoza, el centro de la defensa, pues Aleksandar Radovanovic deberá cumplir ciclo de tarjetas y Ale Gomes está con la selección española sub-19.

Sí que parece que podrá contar con Yawad el Yamiq para el eje de la zaga, pues el central marroquí, como desveló el viernes el entrenador, a falta de que entonces se completaran dos entrenamientos, podrá estar listo para el partido.

Por ello, el técnico podría alinear al meta argentino Rubén Andrada, con Juan Larios o Dani Tasende en el carril izquierdo y Martín Aguirregabiria en el derecho, mientras que Pablo Insua y El Yamiq podrían formar el centro de la defensa.

En el centro del campo, la vuelta de Keidi Bare parece segura tras cumplir sanción y podría estar acompañado por Francho Serrano, Rober González y Hugo Pinilla, mientras que en la delantera podría repetir la pareja formada por Dani Gómez y Kenan Kodro.

Por su parte, en el cuadro de José Alberto López, a las bajas por lesión de Arana, Manex Lozano, Pablo Ramón y Mantilla, se les suma las de Eriksson, Salinas, Gustavo Puerta, Peio Canales y Guliashvili que están con sus respectivas selecciones, por lo que irá a la capital aragonesa con tan solo quince fichas profesionales.

Además, los cuatro últimos estaban siendo muy importantes en el esquema del conjunto verdiblanco en las últimas jornadas, así que José Alberto tendrá que hacer muchas variantes en el once titular.

En este sentido, todo hace indicar que volverán a ser titulares jugadores que llevaban tiempo sin estar en el equipo inicial como Maguette, Aldasoro o Asier Villalibre.

Sin embargo, el entrenador racinguista, que este domingo se convertirá en el tercer entrenador con más partidos en la historia del Racing, cree que va a Zaragoza con "total garantía" de poder sacar los tres puntos, ya que tiene una plantilla de "mucho nivel" que puede competir contra cualquiera.

Para este encuentro, estarán en la convocatoria de los cántabros muchos chicos del filial, como es el caso de Laro Gómez, Samu Calera, Diego Fuentes, Santi Franco y Carlos Sánchez, además del habitual Sergio Martínez que lleva todo el año con el primer equipo.

Con estos futbolistas, el Racing tratará de, como mínimo, mantener la distancia de cuatro puntos que en estos momentos tiene con el Deportivo y el Almería, segundo y tercer clasificado, respectivamente, para afrontar los dos partidos de la semana que viene con margen.

Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios o Tasende; Keidi Bare, Francho, Rober, Pinilla; Dani Gómez, Kodro.

Real Racing Club: Ezkieta; Javi Castro, Manu Hernando, Facu González, Mario García; Damián, Maguette; Andrés Martín, Aldasoro, Íñigo Vicente; y Villalibre.