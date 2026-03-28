El Eibar y Las Palmas se cruzan en un partido que puede definir sus objetivos finales

Los canarios son quintos, pero no se pueden descuidar, ya que sienten el aliento del Castellón y del Burgos situados solamente un punto por debajo de los insulares.

Quedarse fuera de los seis primeros lugares sería un descalabro para un equipo recién descendido de Primera como es Las Palmas.

El Eibar se ha situado a tan solo cinco puntos de estas posiciones gracias a la excelente racha que viene atravesando en esta fase de la temporada y quiere acercarse aún más, para lo que precisa derrotar en su casa al equipo canario.

El técnico armero, Beñat San José, podrá contar con todos sus jugadores, con la duda de Toni Villa, ausente en las últimas jornadas. También es dudosa la presencia de Marco Moreno, con problemas físicos que le han alejado de varios partidos en las últimas jornadas.

El entrenador vasco mantendrá su esquema de los últimos encuentros, que tan buenos resultados le está dando. En él está contemplada la presumible participación desde el comienzo de Jair Amador, que ha aprovechado las ausencias de Marco Moreno para consolidarse en el eje de la zaga y que parece nuevamente garantizada.

También el bilbaíno Adu Ares apunta a salir desde el primer minuto. San José está apostando por él en detrimento del donostiarra Guruzeta, que ocupó el puesto de extremo izquierdo durante buena parte de la campaña.

Por parte del histórico equipo canario, si muchas dudas dejó su último encuentro fuera de casa, en el que cedió su ventaja en los minutos finales ante el Albacete (2-1), no fueron menos las que generó en casa frente al Sporting de Gijón, pese a ganar por 1-0.

Y es que ante el conjunto del Principado se repitió el mismo patrón que contra los manchegos, con un equipo a la deriva en el tramo final, pero que se salvó de un nuevo naufragio gracias a la excelsa actuación del guardameta croata Dinko Horkas.

Las Palmas llega ahora a Eibar para volver a examinarse ante el que podría ser rival directo por la promoción, en un choque en el que tendrá varias bajas y una de ellas capital, la del centrocampista italiano Lorenzo Amatucci, por acumulación de tarjetas amarillas.

Tampoco estarán Marvin Park y Jonathan Viera por molestias físicas, ni el defensa central tinerfeño Juanma Herzog, convocado con la selección española sub'21, aunque solo al primero de ellos se le podría colgar la etiqueta de titular.

Para suplir a Amatucci, jugador que da equilibrio y se incrusta en algunas fases del juego entre los centrales, lo más probable es el regreso a la titularidad de Enzo Loiodice, quien empezó como suplente ante el Sporting por unos problemas estomacales que sufrió durante la noche anterior.

El francés formaría tándem en la medular con Kirian Rodríguez, mientras que el resto de la alineación podría ser la misma que ante los asturianos, en la que volvió a brillar el atacante japonés Taisei Miyashiro, el único de los cuatro fichajes del pasado mercado de invierno que ha funcionado en el equipo isleño.

Los jugadores convocados por Luis García se han ejercitado este sábado en Pamplona, donde quedaron concentrados, y en Ipurua llevarán brazaletes negro en señal de luto por el reciente fallecimiento del legendario locutor deportivo isleño Segundo Almeida.

SD Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Jair Amador, Arbilla, Sergio Álvarez, Olaetxea, Corpas, Mada, Adu Ares y Martón.

UD Las Palmas: Horkas; Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Ale García; y Jesé.

Arbitro: Pendiente de designación por el Comité.