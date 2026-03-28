El Monterrey vence al Pachuca y se mantiene como líder invicto del Clausura femenino

Las Rayadas llegaron a 36 puntos, tres más que el América, que es segundo; el Pachuca se quedó en 30 unidades en la tercera posición.

Allison Veloz marcó el tanto que significó la victoria.

El Pachuca dominó de manera amplia el primer tiempo con el ataque por izquierda de Berenice Ibarra y por derecha, de Kenti Robles.

Ibarra y Flores surtieron balones en busca de Charlyn Corral y la brasileña Aline Gomes, que no estuvieron acertadas en la definición.

Monterrey intentó salir empujado por el buen pie de la colombiana Marcela Restrepo, ante un poblado medio campo local, que le impidió conectar en el frente la española Lucía García.

A pesar de ser dominadas, las Rayadas encontraron el camino al gol en una jugada por derecha de Lucía García, quien centró pasado para la sudafricana Jermine Seoposenwe, ésta sirvió a la llegada sin marca de Allison Veloz, que remató a la red en el minuto 45.

En la segunda mitad, el Pachuca mantuvo la posesión de balón, pero sus artilleras no tuvieron contundencia.

La brasileña Aline Gomes, Nina Nicosia y su estrella Corral se estrellaron una y otra vez con la defensiva visitante.

Más temprano, Pumas UNAM derrotó por 2-1 al León y el Atlas se impuso por 3-2 al Necaxa.

La decimocuarta jornada arrancó el miércoles pasado con el triunfo del América, de la española Irene Guerrero, por 0-1 sobre los Tigres UANL, de su compatriota Jenni Hermoso.

El tanto del triunfo lo marcó la brasileña Geyse.

El Cruz Azul recibirá este sábado al Puebla y el San Luis visitará a Santos Laguna.

El domingo cerrará la jornada con dos encuentros: el Guadalajara, que dirige el español Antonio Contreras, jugará en el estadio del Tijuana y el Querétaro, colista del Clausura recibirá al Juárez.