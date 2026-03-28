El Real Oviedo pone la guinda a su centenario y rinde homenaje a cuatro leyendas azules

La mañana del sábado comenzó con Pelayo Sánchez, ciclista profesional del pelotón del UCI Pro World Tour, asturiano y seguidor del equipo, plantando el tradicional carbayu (roble) en el bosque oviedista, en las inmediaciones del Carlos Tartiere.

"Estoy súper agradecido al club y a la afición; se acuerdan mucho de mí y esto es un gran honor. Hubiese estado en la fiesta sí o sí", explicó el ciclista de Tellego, que llegó al estadio azul en su propia bicicleta y que después también estará en el partido entre amigos de Esteban y amigos de Santi Cazorla que se disputará en el Carlos Tartiere.

Después, cuatro leyendas del Real Oviedo fueron homenajeadas por la afición y el club azul: José María García Lavilla, Javier Álvarez Alonso, Paulo Bento y Esteban Suárez vieron cómo las puertas 26, 7, 17 y 12 del Carlos Tartiere, respectivamente, serán bautizadas con sus nombres.

En el caso de José María García Lavilla, el de Pola de Siero fue un destacado futbolista en los años 60 y 70, debutó con el Real Oviedo en la temporada 1960/1961 y disputó un total de 124 partidos con la camiseta azul, todos ellos en Primera División; en el verano de 1965 fue traspaso al Espanyol y en el club barcelonés también se convirtió en una auténtica leyenda.

Por su parte, el ovetense Javier Álvarez Alonso disputó 323 partidos con la camiseta del Real Oviedo entre 1968 y 1980, formando parte de dos ascensos a Primera División y marcando un total de 23 goles en Primera, Segunda y Segunda B.

El único no asturiano fue Paulo Bento, que fue pieza clave del Real Oviedo de finales de los años 90: el internacional portugués, exseleccionador de su país y de Corea del Sur, llegó a la capital del Principado en 1996 procedente del Benfica y se fue el 2000 para fichar por el Sporting de Lisboa: el mediocentro jugó un total de 145 partidos con el club carbayón.

Y, por último, Esteban Suárez, seguramente el portero más emblemático de la historia del Real Oviedo tras disputar cuatro temporadas en Primera División desde 1997 hasta 2001 y regresar en 2014 para liderar al equipo carbayón en su regreso al fútbol profesional. Además de vestir las camisetas de Celta, Atlético de Madrid, Sevilla y el Almería, el guardameta avilesino disputó un total de 256 partidos oficiales con el Real Oviedo.

En el acto, celebrado en las inmediaciones del Carlos Tartiere y previo a la fiesta organizada por las peñas azules, estuvo presente el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez.