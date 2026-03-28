Fútbol Internacional
28 de marzo de 2026 - 18:44

Estados Unidos, rival de Paraguay, cae por goleada ante Bélgica

ATLANTA, GEORGIA - 28 DE MARZO: Kevin De Bruyne #7 de Bélgica pasa el balón bajo la presión de Tanner Tessmann #6 de Estados Unidos durante el partido amistoso internacional entre Estados Unidos y Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium el 28 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia. Jared C. Tilton/Getty Images/AFP (Foto de Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
ATLANTA, GEORGIA - 28 DE MARZO: Kevin De Bruyne #7 de Bélgica pasa el balón bajo la presión de Tanner Tessmann #6 de Estados Unidos durante el partido amistoso internacional entre Estados Unidos y Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium el 28 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia. Jared C. Tilton/Getty Images/AFP (Foto de Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)202807+0000 JARED C. TILTON

La selección de Estados Unidos, primer rival de Paraguay en el Mundial 2026 (el 12 de junio), perdió este sábado 2-5 contra Bélgica en cotejo amistoso disputado en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, una de las sedes de la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica (11 de junio al 19 de julio).

Por ABC Color

Weston McKennie (39’), mediocampista de la Juventus de Italia, abrió el marcador para los locales, al puntear el balón dentro del área chica tras un tiro de esquina.

Zeno Debast (45’), con remate desde fuera del área, Amadou Onana (53’), Charles De Ketelaere (59’, de penal) y Dodi Lukébakio (69’ y 82’), con dos acciones individuales, remontaron para Bélgica.

El conjunto europeo fue mucho más y dominó las acciones del juego bajo la técnica del capitán Kevin de Bruyne y la habilidad del delantero zurdo Jérémy Doku.

En el tramo final, Patrick Agyemang (87’) descontó para la selección de Estados Unidos, que bajo la dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino deja muchas dudas en las puertas del Mundial, donde compartirá el Grupo D con Paraguay, Australia y el ganador del repechaje europeo entre Kosovo y Turquía.

* Estados Unidos formó con Matt Turner; Timothy Weah (64’ Sebastian Berhalter), Tim Ream, Mark McKenzie y Antonee Robinson (64’ Max Arfsten); Johnny Cardoso (46’ Cristian Roldan) y Tanner Tessmann (67’ Alex Freeman); Weston McKennie (71’ Joe Scally), Malik Tillman y Christian Pulisic (71’ Patrick Agyemang); Folarin Balogun (72’ Ricardo Pepi). DT: Mauricio Pochettino (Arg).

Senegal derrota a Perú

En el debut del brasileño Mano Menezes como seleccionador, Perú cayó este sábado 2-0 ante Senegal, que celebró por todo lo alto Copa de África de 2026 en el estadio de Francia ante 70.000 hinchas, a pesar de la revocación del trofeo y las advertencias jurídicas de Marruecos por conmemorarlo.

Los goleadores fueron Nicolás Jackson (41′) y Ismaila Sarr (54′), jugadores del Bayern Munich y del Crystal Palace, respectivamente.

Colombia vs. Francia

La selección colombiana espera disipar las dudas que dejó tras la caída 1-2 contra Croacia cuando enfrente este domingo en EE.UU. a Francia, en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Francia viene de ganarle 2-1 a Brasil.

16:00 Colombia vs. Francia, en el Northwest Stadium, de Maryland.

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