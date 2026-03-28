Estados Unidos, rival de Paraguay, cae por goleada ante Bélgica

Weston McKennie (39’), mediocampista de la Juventus de Italia, abrió el marcador para los locales, al puntear el balón dentro del área chica tras un tiro de esquina.

Zeno Debast (45’), con remate desde fuera del área, Amadou Onana (53’), Charles De Ketelaere (59’, de penal) y Dodi Lukébakio (69’ y 82’), con dos acciones individuales, remontaron para Bélgica.

El conjunto europeo fue mucho más y dominó las acciones del juego bajo la técnica del capitán Kevin de Bruyne y la habilidad del delantero zurdo Jérémy Doku.

En el tramo final, Patrick Agyemang (87’) descontó para la selección de Estados Unidos, que bajo la dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino deja muchas dudas en las puertas del Mundial, donde compartirá el Grupo D con Paraguay, Australia y el ganador del repechaje europeo entre Kosovo y Turquía.

* Estados Unidos formó con Matt Turner; Timothy Weah (64’ Sebastian Berhalter), Tim Ream, Mark McKenzie y Antonee Robinson (64’ Max Arfsten); Johnny Cardoso (46’ Cristian Roldan) y Tanner Tessmann (67’ Alex Freeman); Weston McKennie (71’ Joe Scally), Malik Tillman y Christian Pulisic (71’ Patrick Agyemang); Folarin Balogun (72’ Ricardo Pepi). DT: Mauricio Pochettino (Arg).

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Senegal derrota a Perú

En el debut del brasileño Mano Menezes como seleccionador, Perú cayó este sábado 2-0 ante Senegal, que celebró por todo lo alto Copa de África de 2026 en el estadio de Francia ante 70.000 hinchas, a pesar de la revocación del trofeo y las advertencias jurídicas de Marruecos por conmemorarlo.

Los goleadores fueron Nicolás Jackson (41′) y Ismaila Sarr (54′), jugadores del Bayern Munich y del Crystal Palace, respectivamente.

Colombia vs. Francia

La selección colombiana espera disipar las dudas que dejó tras la caída 1-2 contra Croacia cuando enfrente este domingo en EE.UU. a Francia, en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Francia viene de ganarle 2-1 a Brasil.

16:00 Colombia vs. Francia, en el Northwest Stadium, de Maryland.