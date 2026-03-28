Fede Redondo: "El equipo está bien y fuerte mentalmente"

El jugador, en declaraciones a los medios del club, indicó que el Elche pretende "ganar el mayor número de partidos posible" en las próximas jornadas para "cerrar" la permanencia lo antes posible.

El argentino, que llegó al club el pasado verano procedente del Inter Miami, ha ido ganando protagonismo en el equipo de Eder Sarabia en las últimas jornadas y este viernes, en el amistoso ante el Aston Villa, anotó un gol en la victoria de su equipo (2-1).

Redondo, de 23 años, afirmó que disputar este tipo de partidos viene bien "para sumar minutos y que la gente que viene jugando menos pueda tener ritmo y ayudar al equipo".

El futbolista argentino ha participado en 10 partidos en el presente campeonato, aunque solo en uno, ante el Real Madrid hace dos jornadas, como titular.

El centrocampista centró su atención en el próximo partido de Liga del Elche, que se enfrentará el próximo viernes al Rayo Vallecano en Madrid.

"Va a ser un partido diferente", dijo en alusión al encuentro disputado en Elche en la primera vuelta, en el que el equipo ilicitano goleó (4-0) al conjunto madrileño.

"Ellos tienen muy buen equipo, pero esperamos poder desarrollar nuestro juego y llevarnos los tres puntos", sentenció.