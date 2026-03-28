Fútbol Internacional
28 de marzo de 2026 - 14:22

Libertadores: Árbitros argentinos y brasileños para Cerro y Libertad

Derlis López, durante el partido amistoso que dirigió anoche entre Argentina y Mauritania, pitará el próximo 8 de abril el duelo entre Cusco y Flamengo, por Copa Libertadores. (AFP).
El árbitro argentino Darío Herrera será el juez principal del partido de Cerro Porteño ante Sporting Cristal, el próximo miércoles 8 de abril en Lima, en su debut en la Copa Libertadores 2026. Por su parte, el brasileño Flavio de Souza pitará el duelo de Libertad contra Universidad Central de Venezuela, el jueves 9 en Caracas.

Por ABC Color

La Conmebol dio a conocer la designación de árbitros para los 16 encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026, que se disputarán en la semana del 7 al 9 de abril.

Entre los colegiados paraguayos, fueron designados Juan Benítez y Derlis López, quienes dirigirán en Ecuador (Barcelona-Cruzeiro) y en Perú (Cusco-Flamengo), respectivamente.

A continuación se detallan los partidos con horarios, sedes y árbitros correspondientes.

-Martes 7 de abril:

Grupo C: 19:00 Deportivo La Guaira vs. Fluminense, en Caracas. Árbitro: José Burgos (Uru).

Grupo C: 19:00 Independiente Rivadavia vs. Bolívar, en Mendoza. Árbitro: José Cabero (Chi).

Grupo D: 21:00 Barcelona vs. Cruzeiro, en Guayaquil. Árbitro: Juan Benítez (Par).

Grupo G: 21:00 Always Ready vs. Liga de Quito, en El Alto. Árbitro: Carlos Ortega (Col).

Grupo D: 21:30 Universidad Católica vs. Boca Juniors, en Santiago. Árbitro: Gustavo Tejera (Uru).

Grupo B: 23:00 Deportes Tolima vs. Universitario, en Ibagué. Árbitro: Wilton Sampaio (Bra).

Miércoles 8 de abril:

Grupo B: 19:00 Coquimbo Unido vs. Nacional (Uru), en Coquimbo. Árbitro: Raphael Claus (Bra).

Grupo G: 19:00 Mirassol vs. Lanús, en Mirassol. Árbitro: Jhon Ospina (Col).

Grupo A: 21:00 Independiente Medellín vs. Estudiantes LP, en Medellín. Árbitro: Alexis Herrera (Ven).

Grupo A: 21:30 Cusco vs. Flamengo, en Cusco. Árbitro: Derlis López (Par).

Grupo F: 21:30 Junior vs. Palmeiras, en Cartagena. Árbitro: Facundo Tello (Arg).

Grupo F: 23:00 Sporting Cristal vs. Cerro Porteño, en Lima. Árbitro: Darío Herrera (Arg).

Jueves 9 de abril:

Grupo H: 19:00 Universidad Central vs. Libertad, en Caracas. Árbitro: Flavio de Souza (Bra).

Grupo H: 19:00 Rosario Central vs. Independiente del Valle, en Rosario. Árbitro: Wilmar Roldán (Col).

Grupo E: 21:00 Platense vs. Corinthians, en Buenos Aires. Árbitro: Piero Maza (Chi).

Grupo E: 23:00 Independiente Santa Fe vs. Peñarol, en Bogotá. Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).