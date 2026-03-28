Libertadores: Árbitros argentinos y brasileños para Cerro y Libertad

La Conmebol dio a conocer la designación de árbitros para los 16 encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026, que se disputarán en la semana del 7 al 9 de abril.
Entre los colegiados paraguayos, fueron designados Juan Benítez y Derlis López, quienes dirigirán en Ecuador (Barcelona-Cruzeiro) y en Perú (Cusco-Flamengo), respectivamente.
A continuación se detallan los partidos con horarios, sedes y árbitros correspondientes.
-Martes 7 de abril:
Grupo C: 19:00 Deportivo La Guaira vs. Fluminense, en Caracas. Árbitro: José Burgos (Uru).
Grupo C: 19:00 Independiente Rivadavia vs. Bolívar, en Mendoza. Árbitro: José Cabero (Chi).
Grupo D: 21:00 Barcelona vs. Cruzeiro, en Guayaquil. Árbitro: Juan Benítez (Par).
Grupo G: 21:00 Always Ready vs. Liga de Quito, en El Alto. Árbitro: Carlos Ortega (Col).
Grupo D: 21:30 Universidad Católica vs. Boca Juniors, en Santiago. Árbitro: Gustavo Tejera (Uru).
Grupo B: 23:00 Deportes Tolima vs. Universitario, en Ibagué. Árbitro: Wilton Sampaio (Bra).
Miércoles 8 de abril:
Grupo B: 19:00 Coquimbo Unido vs. Nacional (Uru), en Coquimbo. Árbitro: Raphael Claus (Bra).
Grupo G: 19:00 Mirassol vs. Lanús, en Mirassol. Árbitro: Jhon Ospina (Col).
Grupo A: 21:00 Independiente Medellín vs. Estudiantes LP, en Medellín. Árbitro: Alexis Herrera (Ven).
Grupo A: 21:30 Cusco vs. Flamengo, en Cusco. Árbitro: Derlis López (Par).
Grupo F: 21:30 Junior vs. Palmeiras, en Cartagena. Árbitro: Facundo Tello (Arg).
Grupo F: 23:00 Sporting Cristal vs. Cerro Porteño, en Lima. Árbitro: Darío Herrera (Arg).
Jueves 9 de abril:
Grupo H: 19:00 Universidad Central vs. Libertad, en Caracas. Árbitro: Flavio de Souza (Bra).
Grupo H: 19:00 Rosario Central vs. Independiente del Valle, en Rosario. Árbitro: Wilmar Roldán (Col).
Grupo E: 21:00 Platense vs. Corinthians, en Buenos Aires. Árbitro: Piero Maza (Chi).
Grupo E: 23:00 Independiente Santa Fe vs. Peñarol, en Bogotá. Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).