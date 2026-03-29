Dimite el secretario general de la CAF

"Tras más de 30 años de carrera profesional internacional dedicada a promover un fútbol ideal que une a las personas, educa y genera oportunidades de esperanza, he decidido dejar mi cargo de secretario general de la CAF para dedicarme a proyectos más personales", indicó el congoleño en un comunicado.

"Ahora que he podido disipar las sospechas que algunas personas se han esforzado por arrojar sobre mí, puedo retirarme con tranquilidad y sin ataduras, dejando a la CAF más próspera que nunca", apuntó Mosengo-Omba, que llevaba en el cargo desde 2021.

"Agradezco sinceramente al presidente de la CAF, el Dr. Patrice Motsepe, a mi equipo y a todos aquellos que, directa o indirectamente, han permitido que la CAF y el fútbol africano organizado logren avances reales y notables. Esperemos que los avances logrados perduren y se mantengan", añadió. EE