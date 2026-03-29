Golazo de Óscar Romero en la Copa Argentina

Óscar Romero anotó en el minuto 21 con remate de zurda al ángulo derecho para abrir el marcador en el estadio Ciudad de Caseros

Enzo Coaci (37’) logró empatar para Olimpo de Bahía Blanca, que actualmente disputa el Torneo Federal A, la tercera división del fútbol argentino.

¡EL GLOBO ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 21', Óscar Romero puso el 1-0 ante #Olimpo en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/MaN0lKkI56 — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2026

Lucas Blondel (62’), con otro golazo desde fuera del área, selló la victoria para Huracán, que es dirigido por Diego Martínez, ex entrenador de Cerro Porteño.

Romero, que fue reemplazo a los 75, logra así su primer gol en 7 partidos disputados con la casaca de Huracán (5 por el torneo Apertura y 2 por la Copa).

Huracán enfrentará en la próxima ronda a Barracas Central, que había eliminado al Temperley en tanda de penales. Barracas Central es rival de Olimpia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.