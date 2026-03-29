Fútbol Internacional
29 de marzo de 2026 - 20:23

Golazo de Óscar Romero en la Copa Argentina

Óscar Romero (d) en acción durante el partido que Huracán le ganó este domingo a Olimpo de Bahía Blanca (Foto gentileza de @CAHuracan)
Óscar Romero (d) en acción durante el partido que Huracán le ganó este domingo a Olimpo de Bahía Blanca (Foto gentileza de @CAHuracan)

El ofensivo paraguayo Óscar Romero marcó este domingo un golazo de tiro libre para Huracán, que le ganó por 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca y selló el pase a la ronda de 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

Por ABC Color

Óscar Romero anotó en el minuto 21 con remate de zurda al ángulo derecho para abrir el marcador en el estadio Ciudad de Caseros

Enzo Coaci (37’) logró empatar para Olimpo de Bahía Blanca, que actualmente disputa el Torneo Federal A, la tercera división del fútbol argentino.

Lucas Blondel (62’), con otro golazo desde fuera del área, selló la victoria para Huracán, que es dirigido por Diego Martínez, ex entrenador de Cerro Porteño.

Romero, que fue reemplazo a los 75, logra así su primer gol en 7 partidos disputados con la casaca de Huracán (5 por el torneo Apertura y 2 por la Copa).

Huracán enfrentará en la próxima ronda a Barracas Central, que había eliminado al Temperley en tanda de penales. Barracas Central es rival de Olimpia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.