Hospitalizado el seleccionador rumano Mircea Lucescu con irregularidad cardíaca

Lucescu tuvo repentinas dificultades de respirar y tuvo que interrumpir su reunión de entrenamiento con los jugadores de la selección, la última en Bucarest antes de un amistoso contra Eslovaquia previsto para el martes en Bratislava, informa el diario rumano Adevarul.

Los equipos locales estabilizaron su situación y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario para un examen médico completo.

Según un comunicao del hospital, citado por el digital deportivo rumano ProSpor, "el paciente sufría de una importante irregularidad de ritmo cardíaco" y ha quedado hospitalizado bajo los cuidados necesarios para estabilizar este ritmo y realizar diagnósticos.

La prensa descarta ya que Lucescu pueda viajar a Eslovaquia y recuerda también su "disgusto" por la derrota contra Turquía (1-0) el jueves pasado en las semifinales de la Ruta C de la repesca europea para el Mundial 2026.