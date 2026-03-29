Fútbol Internacional
29 de marzo de 2026 - 20:10

Libertadores: Sporting Cristal recibirá a Cerro en el Callao

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El duelo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026, originalmente programado en el Estadio Nacional de Lima para el miércoles 8 de abril, se trasladará al estadio Miguel Grau del Callao, según confirmó en la víspera la prensa peruana.

Por ABC Color

El cambio de escenario se produce luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutara el domingo el cierre temporal del Estadio Nacional, debido a una serie de incumplimientos normativos registrados durante recientes conciertos de salsa.

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De esta manera, el cotejo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, se disputará el miércoles 8 de abril a partir de las 23:00 hora paraguaya en el estadio Miguel Grau del Callao.

En este mismo escenario llegó a jugar el equipo paraguayo 2 de Mayo contra el mismo rival, por la fase 2 clasificatoria de la Copa, donde se impuso Sporting Cristal en tanda de penales.

La Conmebol ya oficializó los días, horarios y sedes de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. La actividad comenzará el próximo martes 07 de abril con una doble cartelera del Grupo C: Deportivo La Guaira de Venezuela recibirá a Fluminense e Independiente Rivadavia de Argentina hará su debut absoluto en Mendoza ante el Bolívar de Bolivia.