Libertadores: Sporting Cristal recibirá a Cerro en el Callao

El cambio de escenario se produce luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutara el domingo el cierre temporal del Estadio Nacional, debido a una serie de incumplimientos normativos registrados durante recientes conciertos de salsa.

De esta manera, el cotejo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, se disputará el miércoles 8 de abril a partir de las 23:00 hora paraguaya en el estadio Miguel Grau del Callao.

En este mismo escenario llegó a jugar el equipo paraguayo 2 de Mayo contra el mismo rival, por la fase 2 clasificatoria de la Copa, donde se impuso Sporting Cristal en tanda de penales.

La Conmebol ya oficializó los días, horarios y sedes de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. La actividad comenzará el próximo martes 07 de abril con una doble cartelera del Grupo C: Deportivo La Guaira de Venezuela recibirá a Fluminense e Independiente Rivadavia de Argentina hará su debut absoluto en Mendoza ante el Bolívar de Bolivia.