Fútbol Internacional
30 de marzo de 2026 - 22:00

Bolivia, a un triunfo del Mundial 2026

Juan Sinforiano Godoy (32 años) recibe la falta en el área que sancionaron con penal. Luego Terceros se encargó de marcar para el triunfo de Bolivia en el partido ante Surinam por las semifinales.
Juan Sinforiano Godoy (32 años) recibe la falta en el área que sancionaron con penal. Luego Terceros se encargó de marcar para el triunfo de Bolivia en el partido ante Surinam por las semifinales.Miguel Sierra

Bolivia parecía resignada a perderse el Mundial de 2026 y pensar por adelantado en 2030, pero el DT Óscar Villegas enderezó el rumbo y ahora su selección está a un triunfo de regresar a la máxima cita cuando se mida en la madrugada del miércoles a Irak por un cupo. Se definen otras cinco plazas.

Por David Rolón

La selección boliviana, que no disputa una Copa del Mundo desde 1994, se jugará la vida ante Irak esta madruga de miércoles (00:00) en Monterrey, en el duelo definitivo del repechaje intercontinental.

El ganador de este juego (en la madrugada del miércoles) se unirá a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I de la máxima cita del fútbol, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

En caso de empate se jugarían tiempos extra y si persistiera la igualdad se ejecutarían tandas de penales. En la otra llave de la repesca, en Guadalajara, Jamaica y República Democrática del Congo pugnarán por el otro cupo en liza para la Copa del Mundo.

Tras un mal arranque en la eliminatoria sudamericana, la Verde enderezó el rumbo y cosechó antes de tiempo los frutos de un proyecto a diez años ideado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para rescatar al balompié boliviano.

“Estábamos pensando en una renovación para el siguiente Mundial, pero los jugadores se han encargado de que sea este el que lo luchemos”, dijo Villegas.

Se definen los últimos cupos al Mundial 2026.
Se definen los últimos cupos al Mundial 2026.

El paraguayo nacionalizado boliviano Juan Sinforiano Godoy estará nuevamente a la expectativa luego de entrar en el juego frente a Surinam y que a él le hayan hecho el penal para la conversión de Terceros para el triunfo de La Verde.

Alineaciones:

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Zaid Tahseen, Manaf Younis, Hussein Ali; Ibrahim Bayesh, Kevin Yakob, Amir Al-Ammari; Ali Jassim, Ayman Hussein, Ali Al-Hamadi. D.T.: Graham Arnold.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Efraín Morales, Luis Haquín, Roberto Fernández, Diego Medina; Gabriel Villamil, Héctor Cuéllar, Robson Matheus; Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Enzo Monteiros. D.T.: Óscar Villegas.

Árbitro: Iván Bartón, de El Salvador. Estadio: Arena Monterrey.

La repesca de la UEFA también define 4 cupos este martes.