Bolivia, a un triunfo del Mundial 2026

La selección boliviana, que no disputa una Copa del Mundo desde 1994, se jugará la vida ante Irak esta madruga de miércoles (00:00) en Monterrey, en el duelo definitivo del repechaje intercontinental.

El ganador de este juego (en la madrugada del miércoles) se unirá a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I de la máxima cita del fútbol, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

En caso de empate se jugarían tiempos extra y si persistiera la igualdad se ejecutarían tandas de penales. En la otra llave de la repesca, en Guadalajara, Jamaica y República Democrática del Congo pugnarán por el otro cupo en liza para la Copa del Mundo.

Tras un mal arranque en la eliminatoria sudamericana, la Verde enderezó el rumbo y cosechó antes de tiempo los frutos de un proyecto a diez años ideado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para rescatar al balompié boliviano.

“Estábamos pensando en una renovación para el siguiente Mundial, pero los jugadores se han encargado de que sea este el que lo luchemos”, dijo Villegas.

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El paraguayo nacionalizado boliviano Juan Sinforiano Godoy estará nuevamente a la expectativa luego de entrar en el juego frente a Surinam y que a él le hayan hecho el penal para la conversión de Terceros para el triunfo de La Verde.

Alineaciones:

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Zaid Tahseen, Manaf Younis, Hussein Ali; Ibrahim Bayesh, Kevin Yakob, Amir Al-Ammari; Ali Jassim, Ayman Hussein, Ali Al-Hamadi. D.T.: Graham Arnold.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Efraín Morales, Luis Haquín, Roberto Fernández, Diego Medina; Gabriel Villamil, Héctor Cuéllar, Robson Matheus; Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Enzo Monteiros. D.T.: Óscar Villegas.

Árbitro: Iván Bartón, de El Salvador. Estadio: Arena Monterrey.

La repesca de la UEFA también define 4 cupos este martes.