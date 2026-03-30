Bolivia llega "anímicamente muy arriba" al partido decisivo con Irak, dice Villegas

La Verde accedió a la final de la repesca intercontinental el jueves al vencer de remontada por 2-1 a Surinam en el estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey, el mismo escenario donde este martes decidirá su suerte.

"El equipo está muy bien. Anímicamente muy arriba. Arrancar un partido en desventaja y remontar habla de la madurez y el carácter de esta selección. A partir de eso nos sentimos más fuertes. El ambiente es de los mejores", dijo Villegas a periodistas.

"Quiero que estos chicos naturalicen la idea de jugar siempre como si fuera una final, que sea lo natural, que sepan que estar acá es un privilegio y que deben disfrutarlo. Eso es lo que intentamos transmitir a los chicos. Sabemos que nadie es más importante que todos juntos, eso hace que todos entendamos que somos un grupo", apuntó.

Bolivia ha jugado tres ediciones del Mundial: En Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.

"Calculo que gente de 30-35 años nunca ha vivido esto. Nos alegra muchísimo que todo un país esté pendiente de su selección, que se cante nuestro himno con el orgullo que se cantó y que el mundo vea que Bolivia está compitiendo, eso nos llena de mucho orgullo", subrayó.

El seleccionador reconoció que a pesar de la confianza que tenía en sus jóvenes jugadores, le sorprendió el desempeño que han mostrado para estar en la antesala del Mundial.

"Nunca pensé que podíamos lograrlo tan rápido el estar acá luchando por ir al Mundial. Cuando estás pensando en el proceso para el Mundial del 2030 y te encuentras con estos jóvenes que deciden ser protagonistas ya, por supuesto, que te genera muchísima confianza", concluyó.