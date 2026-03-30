Chile sufre un severo correctivo contra Nueva Zelanda

Tras ganar a Cabo Verde por 4-2, la Roja no pudo con un rival sobre el papel muy inferior, pese a estar clasificado para el Mundial 2026 y que se aprovechó de la expulsión de Darío Osorio antes de la media hora por doble amonestación para ganar por primera vez en su historia a un conjunto sudamericano.

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Aún así, antes de la salida del campo del jugador del Midtjylland, el cuadro que dirige Nicolás Córdova fue inferior a los ‘All Whites’, que habían caído en el partido previo del viernes ante Finlandia (2-0).

Poco después de la roja Nueva Zelanda, que incomodó notablemente a los jugadores chilenos, abrió la cuenta con una diana de Kosta Barbarouses (minuto 31), un veterano de 36 años que milita en el Western Sídney Wanderers de la A-League australiana, que remató en el segundo palo un córner.

Elijah Just, tras otro saque de esquina, amplió la cuenta de los neozelandeses al borde del descanso (40) y, pese a los cambios introducidos en el intermedio y en el segundo periodo, no mejoró el panorama para Chile.

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Jesse Randall (60) y Ben Waine (71) agrandaron la herida de la Roja ante un conjunto oceánico crecido, fortalecido por su superioridad, que se reencontró con una victoria que no lograba desde junio de 2025 ante Costa de Marfil, racha en la que había enlazado siete derrotas y un empate.

Tan solo permitió que Chile acortara distancias a los 83 minutos por medio de Gonzalo Tapia para poner fin a una gira con un final agrio por esta derrota después de un triunfo ante el cuadro caboverdiano en el que, en cambio, se vio beneficiado por la expulsión del rival Diney Borges en el primer tiempo. EFE