Corte marroquí concede tiempo a los abogados de 19 hinchas condenados por final de la CAN

Según pudo constatar EFE, la corte comunicó esta decisión en una sesión en la que estuvieron presentes todos los procesados, en detención preventiva, y sus abogados marroquíes y extranjeros.

Jaouad Benaissa, miembro de la defensa, explicó a la prensa tras la sesión que el tribunal accedió a una solicitud de los abogados para darles más tiempo. Subrayó que algunos abogados nuevos necesitan revisar los documentos del caso y preparar sus alegatos.

"Hay un abogado italiano, por ejemplo, que se ha incorporado para representar a un procesado senegalés con doble nacionalidad italiana. Pide tiempo para estudiar su expediente y preparar la defensa", precisó.

Los procesados, incluido el argelino, estaban presentes en la sala de la corte, pero tras una barrera de madera que apenas permitía verlos. Aun así, conocidos suyos en el público les saludaron desde sus bancos.

Los abogados intentan revisar las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de hasta un año de prisión dictadas el 19 de febrero contra estos aficionados, por cargos como violencia, destrucción de instalaciones deportivas e intrusión en el terreno de juego durante la final de la CAN, celebrada el 18 de enero en Rabat.

Antes de dictar sentencia de primera instancia, la Fiscalía calculó en 4,87 millones de dirhams (unos 451.000 euros) los daños en el estadio durante los disturbios de la final, que estallaron tras un penalti pitado contra Senegal, aunque los Leones del Atlas lo fallaron después.

Los procesados fueron detenidos tras el encuentro en el estadio Príncipe Moulay Abdellah, donde Senegal venció 1-0 a Marruecos en la prórroga y se proclamó campeón de África.

El polémico penalti contra Senegal provocó que su selección abandonara temporalmente el campo en protesta contra el árbitro, mientras sus aficionados recurrían a disturbios.

El pasado día 17, la CAF le quitó la Copa a Senegal y se la otorgó a Marruecos, dos meses después de que los senegaleses se proclamaran campeones, como castigo al amago de retirada de los Leones de Teranga tras un penalti en su contra.

Senegal ha recurrido esta inédita decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).