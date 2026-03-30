Guerra afecta esperanza de gol de Uruguay

Haber quedado fuera del torneo saudí para dar espacio en el Al-Hilal al veterano francés Karim Benzema complicó al 9 de la Celeste, Darwin Núñez.

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Pero la paralización de la Champions asiática terminó por minar la preparación del exjugador del Liverpool inglés rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica, que arranca en dos meses y medio.

“En lo personal estoy bien, físicamente también me siento bien” y feliz “de aprovechar estos días, los entrenamientos, los partidos” , dijo el delantero previo al amistoso del viernes en Wembley que terminó con un 1-1 entre Uruguay e Inglaterra.

Ben White (81’) adelantó a los ingleses y Federico Valverde empató de penal cuando el partido moría. Darwin estuvo casi todo el juego en el banco. Pero el empate fue un bálsamo para la Celeste, que el martes enfrentará a Argelia en Turín, Italia, en la última fecha FIFA antes de que Marcelo Bielsa revele la lista definitiva de convocados para el Mundial.

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Antes del partido contra los ingleses, Darwin había reafirmado que su compromiso con el equipo nacional es total, a pesar de que no marca gol con su país desde hace casi dos años. “Yo soy 9, siempre digo, pero estoy a disposición para jugar donde el entrenador decida ponerme” , destacó el jugador a AUF TV, sin dejar de reconocer que “siempre es bueno para el delantero hacer goles” .

¿El Mundial de Darwin?

Para Rubén Sosa, exdelantero que participó con Uruguay en el Mundial de Italia 1990, la fase que transita Darwin es común en la carrera de los goleadores. “Nos pasa a todos cuando no entra la pelota, el arco se achica más y el arquero se agranda”, dijo a la AFP el exjugador de Lazio e Inter de Milán.

El delantero de 26 años “no ha jugado muchos partidos, pero se entrenó bien. Para mí (Norteamérica 2026), va a ser su Mundial porque viene descansado y con la rabia esa que genera que todos te reprochen que no haces goles”, comentó el campeón de América con Uruguay en 1987 y 1995.

Sin los goles de los retirados Luis Suárez y Edinson Cavani, los dos máximos artilleros históricos del combinado, Núñez asumió el sitial de heredero. Pero tras arrancar las clasificatorias a puro gol, el delantero se apagó y luego de anotar ante Bolivia en la fase de grupos de la Copa América de 2024 se sumió en una larga fase, que incluyó una sanción de varios partidos, sin anotaciones. Y a unos 70 días para el arranque del Mundial, el gol sigue sin aparecer.

El “comodín” de Bielsa

Dirigido por el Loco Bielsa, Uruguay capeó la crisis desatada por un 5-1 ante Estados Unidos a fines del año pasado.

Esa goleada amenazó con terminar abruptamente con la era Bielsa, quien reconoció que su forma de ser reservada, por momentos excéntrica, le genera dificultades en el trato con los futbolistas.

Ante Inglaterra, el equipo del técnico argentino demostró compromiso total con la causa mundialista pero sigue sin gol.

Ante la mundialista Argelia tendrá otra oportunidad para sumar buenas sensaciones. En ataque persiste la deuda. ¿Será Darwin la clave en la fórmula de Bielsa para solucionar la falta de gol? Uruguay debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita, en un Grupo H que completan Cabo Verde y la poderosa España.

Para el Principito Sosa, el goleador va a responder con goles en una selección que tiene en Valverde, figura del Real Madrid, a su gran cacique y jugador clave para alimentar con talento el ataque. “Valverde es el comodín de Uruguay, el referente, el capitán (...) tiene tiro fuera del área, tiene velocidad, tiene una forma física estupenda, podemos pensar que él maneje a Uruguay en el campeonato” , destacó Sosa. Argelia servirá a Bielsa para encontrar el ataque ideal y Darwin tiene todas las fichas para volver a ser el 9 titular. AFP