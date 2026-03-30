Hassan: "España está entre los favoritos para ganar el Mundial"

"España ocupa el primer puesto de la clasificación de la FIFA. Sus posibilidades en el Mundial son muy grandes, está entre los favoritos para ganar el Mundial. Por eso estamos aquí, con el objetivo de aprovechar esta experiencia para desarrollar a nuestro equipo. Queremos dar una buena imagen del fútbol egipcio", ha asegurado.

Hassan se ha definido como "un gran admirador del fútbol español", del que ha destacado tanto su "juego colectivo" como su "flexibilidad técnica y táctica", aunque también ha subrayado que la Roja cuenta con algunos de "los mejores jugadores del mundo", entre los que ha citado a Lamine Yamal, Rodri y Pedri.

Pero, pese a admitir que la selección española "excede" en talento a la de Egipto, el seleccionador del combinado africano ha remarcado que "todo es posible" en un partido: "Todos están convencidos de que vamos a perder, pero somos Egipto. Podemos caer, pero no podremos las cosas fáciles. Esperamos ganar mañana".

Hassan ha remarcado su intención de "intentar llegar al nivel de España" en el encuentro de este martes y ha destacado que eel conjunto entrenado por Luis de la Fuente "juega como Bélgica", a la que se medirá en la fase de grupos del Mundial de este verano.

El técnico egipcio ha señalado el "poco tiempo" de preparación tras ganar el pasado viernes a Arabia Saudí (0-4) a domicilio, así como el desgaste que implica el tiempo de vuelo y jugar de nuevo con el público en contra.

"Es un riesgo jugar contra España, pero estamos acostumbrados a no temer al adversario. Le respetamos e intentaremos aprovechar esta experiencia. Empatar o ganar sería un plus muy importante para nosotros", ha agregado.

Sobre el delantero Omar Marmoush, la estrella del equipo ante la ausencia de lesionado Mohamed Salah, Hassan ha valorado que el atacante del Manchester City "lo tiene todo para ser una estrella mundial" como el futbolista del Liverpool.

Por su parte, el jugador Mahmoud Trezeguet ha coincidido en que España es "el número uno de la clasificación mundial" y el partido de este martes será "una experiencia muy importante para que los jugadores adquieran experiencia en la preparación hacia el Mundial".

"Espero que estar a la altura y aprovechar el partido", ha añadido el atacante, quien ha lamentado la ausencia de Salah y ha subrayado la motivación del equipo egipcio para demostrar que "merece estar en el Mundial".

"No vamos al Mundial sólo a participar, sino para decir que Egipto es el mejor país del mundo. No estamos aquí de visita, sino para dejar la bandera de Egipto lo más arriba posible", ha concluido.