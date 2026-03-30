La RFEF estrecha lazos con Perú durante su estancia en Madrid

Durante la reunión, en la que también participó el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel; el director de Relaciones Internacionales, Eduard Dervishaj, así como la secretaria de la Federación peruana, Sabrina Martín, entre otros, se abordó el próximo encuentro amistoso, que enfrentará a las dos selecciones en Puebla (México), informó la RFEF en un comunicado.

El día 8 de junio las selecciones de España y Perú jugarán bajo el lema: 'Puebla, tierra de campeones; la prueba final. Perú vs España', en el estadio Cuauhtémoc de esta localidad mexicana, en el que será el último amistoso antes de iniciarse el Mundial.

Por su parte, Perú disputará este martes un amistoso ante Honduras en el Estadio Ontime Butarque Leganés.