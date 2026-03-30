Matheus Cunha afirma que Brasil aún está en fase de adaptación a las ideas de Ancelotti

"Ya entendemos más rápido lo que el míster quiere, pero aún tenemos que adaptarnos", reconoció el atacante en rueda de prensa, en la previa de un partido amistoso contra Croacia, en Orlando (Estados Unidos).

Cunha huyó del revanchismo a la hora de afrontar el compromiso con el combinado balcánico, verdugo de Brasil en los cuartos de final de Catar 2022, y prefirió verlo como una "oportunidad" para evolucionar y hacer olvidar la derrota del jueves pasado contra Francia (1-2).

"Croacia, así como Francia, son dos selecciones que están en las categorías más altas del fútbol mundial. Es maravilloso tener estas oportunidades para prepararnos mejor para nuestro objetivo mayor", que es la Copa del Mundo, explicó.

Para Cunha, la clave para superar a los croatas será "dar la batalla por el centro del campo", punto fuerte de los europeos.

Preguntado sobre el revés ante Francia, el atacante aseguró que no ha impactado en su confianza con vistas a la Copa del Mundo, que empezará en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

"La derrota nos dejó decepcionados, pero estamos tranquilos porque tenemos un camino (...) Es bueno saber que hay un margen de mejora grande", apreció.

Al mismo tiempo, reivindicó que Brasil es una de las camisetas "más pesadas" del mundo y que el objetivo final no ha cambiado: ganar la Copa del Mundo y "entrar en la historia".

Desde que Ancelotti asumió como seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.