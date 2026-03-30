México enfrenta al poderoso Bélgica, en un duro partido amistoso en Chicago

Tras una seguidilla de encuentros contra equipos alejados de los primeros del ránking mundial, el cuadro del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre recibió el pasado sábado en la reapertura del Estadio Azteca a Portugal, quinto equipo del mundo, que si bien tuvo numerosas ausencias, lideradas por Cristiano Ronaldo, fue mejor.

Sin embargo, los lusitanos carecieron de contundencia en el área y México se escapó vivo con una igualada sin goles, en un duelo que le sirvió al entrenador mexicano para probar a sus figuras a poco más de dos meses de la Copa Mundial.

Enfrentar a Bélgica, noveno del ránking de FIFA, le permitirá al 'Vasco' sacar conclusiones de cómo va su selección, aún cuando este martes tendrá numerosas ausencias por lesiones.

En lo que va de año, el tri ha sufrido 12 bajas por dolencias, algunas de figuras principales, pero gran parte de los lastimados ya han regresado a jugar con sus equipos o muestran avances en su recuperación.

Aguirre no contará con el delantero Santiago Giménez, del Milan de la Serie A de Italia, ni con los centrocampistas Gilberto Mora (Tijuana), Édson Álvarez (Fenerbahçe) y Luis Chávez (Dinamo de Moscú) ni con el lateral Rodrigo Huescas (Copenhague), quienes, de recuperar la salud y la forma física estarán en el Mundial.

Bélgica goleó el pasado sábado 5-2 a Estados Unidos y es favorito para imponerse a México, que tendrá el apoyo de la afición.

Con Jéremy Doku, figura del Manchester City y el extremo del Benfica Dodi Lukebakio, el equipo del seleccionador Rudi García buscará imponerse a un cuadro mexicano colocado en el lugar 15 del ránking, que suma 15 triunfos, ocho empates y cinco derrotas desde la llegada al banquillo de Aguirre.

Los belgas están señalados para llegar lejos en el Mundial y los jugadores tomarán el amistoso como una manera de convencer a García de que pueden ser titulares el próximo 15 de junio contra Egipto, en su debut en el grupo G del Mundial, en el que también enfrentarán a Irán y Nueva Zelanda.

México: José Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Richard Ledezma; Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.

Bélgica: Senne Lemmens; Brandon Mechele, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Charles De Ketelaere; Jéremy Doku, Dodi Lukebakio.