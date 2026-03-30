Missy Bo Kearns, internacional con Inglaterra, ha sufrido un aborto

La jugadora de 24 años anunció su embarazo a principios de marzo, pero este lunes comunicó que ha sufrido un aborto.

"Con todo el dolor de mi corazón os contamos que hemos perdido a nuestro bebé durante el embarazo. Estas últimas semanas han estado envueltas con una tristeza que es difícil de explicar. Nos estamos centrando en recuperarnos de esto y en ayudarnos mutuamente. Apreciamos el amor y el apoyo que hemos recibido", dijo Kearns en sus redes sociales.

Su pareja es el futbolista Liam Walsh, que milita en el Luton Town en League One.

Kearns, que ha pasado por el Liverpool, el Blackburn Rovers y el Aston Villa, debutó en junio del año pasado con la selección inglesa y ha disputado tres encuentros con las Leonesas.

"Mandamos todo nuestro amor y apoyo a Missy Bo y a Liam en este momento tan difícil", dijo el Aston Villa en un comunicado.