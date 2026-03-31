Balde y Kounde se entrenan con el grupo por segundo día consecutivo

Aún sin los internacionales, el conjunto azulgrana ha completado la segunda sesión de trabajo de la semana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, para empezar a preparar el partido de LaLiga del próximo sábado ante el Atlético de Madrid, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Lo ha hecho con todos los disponibles del primer equipo, además de los futbolistas del filial Emilio, Tommy, Brian Fariñas, Cortés y Toni Fernández.

Como curiosidad, el primer equipo masculino y el primer equipo femenino, que prepara la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, se han entrenado en campos contiguos. Lo que ha permitido que los técnicos de ambos conjuntos, Hansi Flick y Pere Romeu, pudieran saludarse y departir durante unos segundos.

Este miércoles, la plantilla de Flick disfrutará de un día de descanso, y el jueves los jugadores se reincorporarán al trabajo para seguir preparando el próximo duelo liguero contra el conjunto rojiblanco.