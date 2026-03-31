Cucurella critica política de fichajes del Chelsea

El lateral izquierdo Marc Cucurella, internacional con España, que milita en el club londinense desde 2022, criticó abiertamente la política de fichajes del Chelsea, sustentada en la contratación de jóvenes talentos de gran potencial, y puso como ejemplo la eliminación ante el PSG en octavos de Liga de Campeones (derrotas 5-2 y 3-0) .

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“Tenemos un buen núcleo de jugadores, las bases están ahí. Pero para pelear por grandes títulos como la Premier League o la Champions League, necesitas algo más. Fichar solo futbolistas jóvenes puede complicar la consecución de esos objetivos. Contra el PSG nos faltaron jugadores que hubieran pasado por situaciones como esa”, señaló.

En la entrevista, Cucurella alabó también al técnico italiano Enzo Maresca, con el que conquistó la Copa del Mundo de clubes el pasado verano (boreal) tras vencer al PSG en la final (3-0).

“Estas son decisiones que toma el club. Si me lo preguntaras a mí, yo no habría tomado esta decisión” , declaró el jugador de 27 años. “Para hacer un cambio así, lo mejor es esperar hasta el final de la temporada. Así le darías a todos, a los jugadores y al nuevo entrenador, tiempo para prepararse y hacer una pretemporada completa” .

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“La inestabilidad en el club viene de esto, en resumen. Primero tuvimos a un entrenador interino, luego a un nuevo entrenador, con ideas nuevas y sin tiempo para trabajarlas. Es lo que hay”, agregó.

Enzo Maresca fue destituido el 1 de enero después de año y medio en el banquillo Bleu. Después de un breve periodo con el DT interino Calum McFarlane, el inglés Liam Rosenior fue fichado procedente del Estrasburgo, otro club propiedad del consorcio estadounidense BlueCo, propietario de Chelsea. AFP