David Navarro: "No estamos en una tabla clasificatoria, estamos jugando finales"

"No estamos en una tabla clasificatoria, estamos jugando finales", ha recalcado el técnico este martes en la rueda de prensa previa al importante partido que los blanquillos jugarán fuera de casa el jueves contra un rival directo, el Leganés (21.30 horas).

Preguntado por la posibilidad de que el Zaragoza pueda salir incluso de los puestos de descenso si vence ha observado: "Si ocurre, estaremos con puntos de descenso, con 36 no nos vamos a salvar".

Por ello, ha insistido en que el equipo debe salir a intentar ganar cada encuentro y no prestar atención a otras cuestiones, ya que "igual que el elogio debilita, el ruido te puede distraer".

"El jueves, ni nos salvamos, ni descendemos; ya está, con los puntos que tengamos a final del partido, estamos descendidos", ha subrayado.

En ese camino a la salvación del equipo que ha emprendido como entrenador hace ya cuatro jornadas, Navarro ha señalado que lo que más "sensación de paz y de seguridad" le transmite es la "comunión" con la afición.

Y en el plano deportivo, ha destacado que la escuadra no haya perdido ni un milímetro de disposición al trabajo y de ambición, pues los jugadores han "comprado" el discurso de trabajar con la máxima exigencia, como si ocuparan los puestos altos de la tabla.

Para el técnico, el equipo "ya ha demostrado de lo que es capaz" y ahora debe "seguir alimentando ese lobo bueno" y venciendo al "saboteador".

"Es una prueba que vamos a superar seguro", ha afirmado el entrenador aragonés, porque se trata de algo que se ve en "los ojos" de los jugadores.

Acerca de la posible alineación de Ale Gomes, que vuelve de jugar con la selección sub-19, ha indicado que "la idea es que sea uno más del grupo", aunque ha matizado que es algo que dependerá de si juega o no con el combinado nacional.

Y sobre el problema que se le plantea en el lateral derecho y el centro de la zaga, con las bajas de Martín Aguirregabiria y Pablo Insua, ha observado que tiene la opción de colocar a Gomes en cualquiera de los dos puestos, a la vez que recupera a Aleksandar Radovanovic y a Carlos Pomares y que puede contar también con Juan Sebastián.

"Tenemos variantes, pero va a salir un jugador del Real Zaragoza y a fuego con él", ha resumido Navarro.

Y en relación con Francho Serrano, ha avanzado que será el miércoles cuando se evaluará el dolor que sufre y las posibles consecuencias que tendría su inclusión en el próximo partido.

El Zaragoza se enfrentará contra el decimosexto clasificado, un perfil distinto al de sus adversarios en sus tres últimos duelos, el líder, el Racing de Santander, el segundo, Almería, y el tercero, el Deportivo.

En ese sentido, ha destacado que "da igual" jugar "contra el primero que contra el último", pues todos son rivales de Segunda División, y ha añadido: "Vamos a ir con todo a todos los partidos".

Para el encuentro en Leganés espera un contexto "muy diferente" contra un rival que viene de jugar en Primera División, con jugadores "de mucha calidad" y con un estilo de posesión de balón que conlleva "una exigencia similar en algunas cosas" a jugar con equipos de la zona alta de la clasificación.