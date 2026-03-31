De la Fuente hace diez cambios: Raya, titular, mantiene a Lamine y debuta Barrenetxea

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 31 mar (EFE).- El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha realizado diez cambios en el once titular respecto al equipo que ganó el pasado viernes a Serbia (3-0), y mantiene únicamente al delantero Lamine Yamal en la alineación para enfrentarse este martes a Egipto en el RCDE Stadium que tendrá bajo palos al portero del Arsenal, David Raya.