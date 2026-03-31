El Málaga visita al Andorra, 13º en la tabla, con la intención de recuperar su racha

El equipo dirigido por un equipo técnico de trabajo liderado por Gerard Piqué y Jaume Nogués y que cuenta con Carles Manso como cabeza visible desde el banquillo recibe un Málaga que acumula seis jornadas consecutivas sin perder con cuatro victorias y dos empates y que está luchando por el ascenso directo a primera división.

El club del Principado continua sin poder contar con los lesionados Álex Calvo y Edgar González y ya tiene disponible a Sergio Molina que está siendo gestionado por un tema de gestión de fuerzas. Siguen con sus respectivas selecciones Áron Yaakobishvili y Min-su Kim. La mejora del equipo es evidente con un portero como Jesús Owono en estado de gracia, con el buen momento del defensa central Diego Alende y de la inspiración ofensiva de 'Lauti' De León.

En el partido de la primera vuelta, los de Sergio Pellicer golearon por 4-1 al FC Andorra de Ibai Gómez con goles de David Larrubia, Julen Lobete y doblete de Eneko Jauregi.

El gol del honor de los andorranos lo marcó Manu Nieto en el tramo final y eso que los malagueños jugaron desde el minuto 49 con uno menos por la expulsión de Darko Brasanac. Ahora, los andaluces tienen a Juan Funes de entrenador y los andorranos cuentan con un equipo técnico con Gerard Piqué, Jaume Nogués y Carles Manso.

Desde entonces, los dos equipos han mejorado considerablemente su juego y también resultados.

Estos dos clubs ya se enfrentaron en el Estadi Nacional de Andorra, en el 2023, con triunfo de los de Eder Sarabia con un gol de Mustapha Bundu en el minuto 74.

El FC Andorra afronta el partido con cierta tranquilidad ya que tiene los puestos de descenso a nueve puntos y el 'play-off' también a 9. El Málaga no pierde como visitante desde el 16 de febrero, pero el FC Andorra aspirar a dar la sorpresa y parar a jugadores de la talla de David Larrubia o 'Chupe', dos de los mayores peligros de los de Juan Funes.

Dos citas consecutivas de alta exigencia para el FC Andorra ya que el domingo reciben al Racing Club Santander.

Por su parte, el Málaga, a tres puntos del ascenso directo, viaja con el objetivo de borrar el traspiés de la pasada jornada con el empate como local ante el Leganés (0-0).

El equipo malagueño vio truncada su racha triunfal con esa igualada en el estadio de La Rosaleda, donde sigue sin perder desde hace más de seis meses, aunque a domicilio busca aumentar las seis victorias conseguidas, cinco en la era del nuevo entrenador, Juan Francisco Funes.

No lo va a tener fácil en Andorra, ya que frente al Leganés se le notó cansado físicamente, sobre todo a jugadores primordiales como el delantero Carlos Ruiz Chupete y los centrocampistas Dani Lorenzo y David Larrubia.

A pesar de la diferencia de puntos entre ambos (trece) y que el Málaga, los andaluces conocen la dificultad del encuentro y el sufrimiento al que va a ser sometido por la presión que ejerce en su campo.

Esta semana es de mucha exigencia para el Málaga, porque, después de enfrentarse al Andorra, este sábado visita al Deportivo de La Coruña en la lucha por el ascenso.

El equipo tiene varias bajas por lesión como el centrocampista Carlos Dotor, primordial en el juego de Funes, y dos internacionales convocados por sus selecciones, el delantero Adrián Niño y el mediapunta Aaron Ochoa.

También el lateral derecho Carlos Puga, que está entre los convocados, tiene molestias físicas y horas antes del encuentro decidirá el entrenador malaguista si será titular.

FC Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Imanol; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Domènech; Josep Cerdà, Jastin García y 'Lauti' De León.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Dani Sánchez; Larrubia, Izan Merino, Rafa Rodríguez, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

Estadio: Nou Estadi de la FAF de Encamp (19:00 horas).