El presidente de RDC anima a su selección frente a su última opción para el Mundial 2026

Una victoria en este partido pondría a los Leopardos de regreso al Mundial después de 52 años, tras haber jugado el de 1974, cuando su país todavía se llamaba Zaire y se encontraba bajo el régimen dictatorial de Mobutu Sese Seko.

"En vísperas del decisivo partido contra Jamaica en la repesca intercontinental para la clasificación al Mundial de 2026, deseo, en nombre de todo el pueblo congoleño y en el mío propio, enviaros un mensaje de confianza, orgullo y ánimo", afirmó Tshisekedi en una carta fechada el 30 de marzo pero publicada este martes.

"No solo pisaréis un campo de fútbol. Llevaréis la bandera de la República, el orgullo de más de 100 millones de congoleños y la esperanza de un pueblo que cree en vuestro talento, vuestra valentía y vuestro compromiso", añadió.

El mandatario instó a los futbolistas a jugar "con disciplina, solidaridad y serenidad, pero también con esa chispa especial que distingue a los grandes equipos en los partidos importantes".

"Y no olvidéis nunca que detrás vuestro, hay todo un pueblo (...) También están nuestros compatriotas que han sufrido, especialmente en el este de nuestro país, quienes encontrarán en vuestro compromiso una fuente de consuelo, orgullo y unidad", agregó, en referencia al devastador conflicto alimentado por grupos armados y por el Ejército en el este del país.

El cuadro congoleño visitó este lunes la cancha del Estadio Akron y luego cumplió su última sesión de entrenamiento con trabajos ligeros en el club Verde Valle, sede de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano.

Dirigido por el seleccionador Sebastien Desabre, el equipo se estrenó en el predio de la Academia AGA de Guadalajara para aclimatarse al calor y la intensidad del sol que prevalecerán este martes en el partido.

El ganador del encuentro de este martes jugará la fase de grupos del Mundial en el grupo K contra Portugal, Colombia y Uzbekistán.