El Racing en horas bajas recibe a un Sporting que persigue el playoff

El Rácing ha encadenado dos derrotas, y además sin haber visto puerta, algo muy significativo para un equipo que, durante prácticamente toda la competición, ha sido el máximo goleador.

La mala racha del equipo de José Alberto López se suma a la cantidad de bajas por el 'virus FIFA' que ha sufrido el domingo en Zaragoza y que vivirá mañana en esta jornada intersemanal.

Aunque todo hace indicar que recuperará al georgiano Guliashvili y al cafetero Gustavo Puerta, el técnico asturiano no podrá contar ni con Peio Canales ni con Jorge Salinas, puesto que juegan hoy, martes, con la selección española sub-21 y sub-19, respectivamente.

El atacante georgiano, que no disputó minutos con su selección el domingo, ya se ejercitó ayer con el resto de sus compañeros, mientras que el centrocampista colombiano llegó por la noche a Santander y parece que estará esta tarde bajo las órdenes del asturiano, por lo que, si está bien, jugará.

La convocatoria aún es una incógnita y podrían repetir varios jugadores del filial como Laro Gómez, Samu Calera, Carlos Sánchez y Diego Fuentes.

En cuanto al once titular, Gustavo Puerta entrará si está disponible, por lo que la duda es quien acompañará a Andrés Martín y a Íñigo Vicente en la zona de tres cuartos, si Maguette o Suleiman, ya que parece que Aldasoro, que jugó en la mediapunta en Zaragoza, partirá desde el banquillo.

El Sporting, décimo en la tabla, sabe que debe sumar en El Sardinero para no alejarse de la zona de promoción de ascenso, de la que le separan cinco puntos con diez jornadas por disputarse.

Una situación clasificatoria que obliga a los asturianos a sobreponerse al mal balance de resultados ante el que es su ex entrenador, José Alberto López, frente al que cuenta con dos victorias, dos empates y siete derrotas en su historial.

El último precedente es positivo para los astures, ya que en el encuentro de la primera vuelta, que suponía el debut de Borja Jiménez en el banquillo de El Molinón, los gijoneses lograron romper su mala racha de cinco derrotas consecutivas venciendo al Racing para marcar un punto de inflexión en la temporada.

Cinco meses y medio después el contexto es bien diferente y las urgencias priman de cara al tramo final de temporada en un duelo de rivalidad histórica para el que se desplazará una numerosa representación de aficionados sportinguistas a El Sardinero.

En cuanto a la plantilla disponible, Borja Jiménez no apunta a recuperar a ningún efectivo y, por el contrario, perderá al mediocentro Manu Rodríguez, recién renovado hasta 2030 y titular habitual, por molestias en una de sus rodillas.

De esta forma, el principal cambio en el once apunta a ser en la medular para reemplazar al gallego, con Justin Smith y Jesús Bernal como principales alternativas al contar con las bajas hasta final de temporada de Mamadou Loum y Nacho Martín en la demarcación, además de la del delantero centro Andrés Ferrari.

.Real Racing Club: Ezkieta; Javi Castro, Manu Hernando, Facu González, Mario; Damián, Gustavo Puerta; Andrés Martín, Maguette, Íñigo Vicente; y Guliashvili.

.Sporting: Once probable: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Brian Oliván; Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero