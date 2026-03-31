España, sin pólvora ante Egipto

El partido entre España y Egipto quedó manchado por los pitos al himno egipcio en los prolegómenos y los cánticos de “Musulmán en el que no bote” durante la primera mitad por una parte de los 35.000 aficionados que acudieron al RCDE Stadium.

Petición por megafonía

Por la megafonía del estadio se pidió evitar los “cánticos ofensivos” al descanso y en la segunda parte. “Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas”, se podía leer en el videomarcador.

Barrenetxea, aire fresco

La Roja se presentó a la última prueba antes de la lista para el Mundial con un once lleno de novedades que poco tendrá que ver con el que debute en el gran torneo el 15 de junio en Atlanta frente a Cabo Verde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se quedaron el banquillo el portero Unai Simón, el Balón de Oro 2024 Rodri, Pedri o el doble goleador el viernes ante Serbia (3-0) Mikel Oyarzabal.

Sí saltó como titular Lamine Yamal, en el centro del debate entre el Barcelona y la Roja por la dosificación de sus minutos. Con Ferran Torres como capitán, tuvieron su oportunidad en el centro del campo Pablo Fornals y Carlos Soler. Ander Barrenetxea se situó a la izquierda del ataque y fue el más incisivo en el tramo inicial.

La campeona de Europa estuvo muy lejos de su mejor versión, sin armonía ni automatismos, liberada únicamente en alguna acción aislada coo el pase con el exterior de Yamal a Dani Olmo con la defensa egipcia anticipándose a los rematadores (20’).

A Luis de la Fuente no le gustaba el panorama y mediada la primera parte empezaron a calentar los suplentes. Entre medias, la mejor ocasión del primer tiempo la firmó el delantero del Manchester City Omar Marmoush con un disparo desde la frontal que se fue al poste cuando David Raya ya estaba vencido (29’) .

Rodri y Pedri, al rescate

Rodri, Pedri, Fermín y Víctor Muñoz, goleador en su debut el viernes ante Serbia, entraron en el once de la segunda mitad.

Por fin España se metió en el partido. Todo potencia, Fermín no tardó en hacerse notar: irrumpió en el área y se quedó a centímetros del gol (53’) . A continuación fue Pedri el que se topó con el portero Oufa Shobeir en dos remates (55’ y 57’) .

La hora de Joan García

A la hora de juego llegó una de las noticias de la noche, el debut con la Roja del portero del Barcelona Joan García, precisamente en el RCDE Stadium, la casa del Espanyol, el club en el que se formó.

Su entrada en el campo dividió a los 35.000 espectadores. García recibió pitos y abucheos -por su marcha al Barcelona-, contestados por otros espectadores que aplaudieron y corearon su nombre.

En la recta final (84’) Egipto se quedó con diez por la expulsión por segunda amarilla de Hamdi Fathi. En el saque de la falta Alejandro Grimaldo estrelló el balón en el larguero. Antes del Mundial España jugará el 4 de junio en La Coruña ante Irak y cuatro días después en Puebla (México) frente a Perú. AFP