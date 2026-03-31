La Federación Italiana confía en Gattuso: "Tiene que quedarse"

"Tengo que felicitar a Rino Gattuso, creo que ha sido un gran entrenador. Le pedí que siguiera al frente de estos chicos, al igual que se lo pedí a Buffon; hubo un momento de compenetración en el vestuario con ellos. Los chicos han sido heroicos. El aspecto técnica hay que mantenerlo al 100%", dijo en rueda de prensa tras la debacle.

El presidente, a cargo de la federación desde 2018, con dos fracasos mundialistas a sus espaldas, habló de su posible dimisión.

"En lo que respecta al aspecto político, hemos convocado un consejo federal para la semana que viene. Entiendo que se soliciten dimisiones, pero esas decisiones, según las normas, corresponden al consejo federal", sentenció.

Italia perdió en los penaltis y se quedó fuera de su tercer Mundial consecutivo.