La ‘hora de decir adiós’ de Lewandowski

Sin texto, pero con mensaje, es la previsible despedida del futbolista del equipo nacional de su país a sus 37 años -cumplirá 38 en agosto-, con el que ha disputado 165 encuentros, incluidos 13 a lo largo de cuatro Eurocopas (2012, 2016, 2021 y 2024), y siete en dos Mundiales, en 2018 y 2022, aunque ahora se quedará fuera del tercero y último, al ser eliminado por Suecia este martes.

La selección de Polonia espera la confirmación del delantero. "No es momento para hablar de esas cosas justo después del partido. Seguro que habrá esa conversación", explicó Jan Urban, su seleccionador, cuando fue preguntado por la continuidad o no de Lewandowski en la selección del país.

"Queremos saber la opinión de Robert sobre si todavía quiere ayudar al equipo nacional o si tiene otros planes. Sin embargo, no por ahora, porque hay duelo y silencio en el vestuario. Y esto es algo normal", añadió en rueda de prensa, después de la derrota por 3-2 con Suecia que aparta al equipo del Mundial 2026.