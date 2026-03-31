La liga de Canadá estrena la "ley Wenger" a modo de prueba desde el próximo fin de semana

El ensayo en la "Premier League" canadiense, en colaboración con la FIFA, fue aprobado por la IFAB (International Football Association Board), responsable de las reglas del juego, en su última Asamblea el pasado 28 de febrero, en el contexto de ensayos y tecnologías relacionadas con la detección del fuera de juego.

La "ley Wenger" se basa en el principio del "espacio" entre el defensor y el atacante, un cambio concebido para favorecer el fútbol ofensivo, que establece que sea la parte más atrasada del delantero en línea con el defensa, la que marque o no la situación antirreglamentaria del atacante.

La FIFA recordó que, según el planteamiento revisado, el jugador atacante estará habilitado siempre que al menos una parte de su cuerpo con la que sea legal marcar gol (todas menos los brazos y las manos) esté en línea (o por detrás) del penúltimo defensor.

Solo se considerará que el atacante está en fuera de juego si existe un espacio entre él y dicho defensor. El jugador atacante deberá estar completamente por delante del penúltimo defensor para que se indique el fuera de juego.

Según la FIFA, mediante la introducción de un umbral visual más claro, el ensayo pretende restablecer una mayor ventaja ofensiva y favorecer el ritmo de los partidos.

El director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, el francés Arsène Wenger, aseguró que "es un proyecto piloto importante" y agradeció la liga canadiense y a la Federación de Fútbol de Canadá "su disposición para ofrecer la competición y apoyar a la FIFA en este proyecto experimental".

"Con el ensayo de esta nueva interpretación en una competición profesional, podremos entender mejor sus efectos en términos de mejora de la claridad, de fluidez en el juego y de fomento del fútbol de ataque. Estamos deseando analizar los resultados de la fase de ensayo", añadió quien conquistó 17 títulos como entrenador del Arsenal inglés.

La CPL estrenará también el sistema de revisión en vídeo, versión económica del VA que no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo, por lo que no se comprueban de forma automática todos los incidentes revisables, si no que son los entrenadores los que pueden solicitar una cantidad limitada de revisiones por partido.