Luis Vázquez: "No es mi decisión quedarme, pero ojalá"

Menos de 24 horas después de que el club presidido por Ángel Torres anunciara que su compañero Martín Satriano firmó por el Getafe hasta junio de 2030, Luis Vázquez confirmó que le gustaría seguir los pasos del atacante uruguayo.

"La noticia me puso muy contento. Getafe es un club muy lindo. Saludé a Satriano, le felicité y me puso muy contento. No es mi decisión quedarme, pero ojalá. Sería muy lindo jugar otra temporada aquí".

Luis Vázquez, autor de dos tantos desde que firmó su cesión en el mercado de invierno, se mostró "agradecido" al Getafe, a su público y al cuerpo técnico por el apoyo que ha recibido desde el mes de enero.

"Para mí fue muy importante la confianza que me brindaron desde el primer día. Como lo digo siempre, estoy agradecido. Desde el primer momento, el grupo y el 'staff' me recibieron de buena manera. Creo que eso me ha hecho caer bien en el club y así que estoy contento", declaró.

Ahora está centrado en el próximo choque del Getafe, el que disputará el próximo domingo frente al Athletic: "Viene un partido muy difícil. Vamos a jugar en casa. Nos preparamos para el partido. Afrontamos el día a día, partido a partido y luego se verá donde estaremos. Estamos enfocados en dar lo mejor en cada partido".

Preguntado por si el Getafe podría clasificarse para una competición europea la próxima temporada, dejó claro que eso es objetivo "muy difícil" y que él y sus compañeros sólo están enfocados en el día a día y en el partido siguiente.

Sobre su entrenador, José Bordalás, declaró que es "muy exigente en el día a día", algo que "hace más fuerte mentalmente al jugador". El técnico azulón no estará en el banquillo frente al Athletic por sanción, una ausencia que lamentó el jugador argentino.

"Tener al míster en el banquillo es muy importante para nosotros. Tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Trabajar y entrenar de la mejor manera y tendremos al segundo entrenador en el campo, que también es muy importante para nosotros", comentó.

Respecto a cuál es su objetivo personal hasta final de temporada, indicó que este será marcar el mayor número de goles posible después de seis encuentros sin celebrar un tanto.

"No me vuelve loco, tengo la confianza de mis compañeros. Ya tendré una, así que afrontarlo de la mejor manera hasta final de temporada".

Por último, habló sobre el buen ambiente que vive el vestuario del Getafe y en el que Luis Milla y Juan Iglesias son los máximos protagonistas:

"Son muy amables y energéticos. Tratan de transmitir lo mejor al grupo. Son dos cabezas muy importantes para el equipo. Espero que sigamos de la misma forma. Ellos han hecho que el grupo esté muy unido", concluyó.