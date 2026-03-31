Nueva oportunidad del Burgos para consolidar el 'playoff' con un Ceuta que busca soprender

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, que de momento tiene a cinco puntos la segunda plaza, que ocupa el Almería, destacó la importancia de mantener la regularidad y ha insistido en que sus jugadores son conscientes de lo que hay en juego.

Sobre el rival, advirtió del peligro de un Ceuta que compite bien y que puede generar dificultades si se le permite crecer en el partido, por lo que ha incidido en la necesidad de imponer el ritmo desde el inicio y ser eficaces en las áreas, tanto en defensa como en ataque.

Con varios partidos concentrados en pocos días, la gestión del esfuerzo y la profundidad de la plantilla también serán factores a tener en cuenta en este compromiso intersemanal, ha añadido.

Para este encuentro Ramis cuenta con todos y espera hacerlo también con Kevin Appin, que viaja a Burgos tras su compromiso con la selección de Martinica, por el que no pudo estar ante el Valladolid.

El Ceuta, por su parte, pretende recuperar sensaciones a domicilio aprovechando la euforia que dejó la victoria del pasado sábado ante el Cádiz (2-1), que ha permitido al equipo acercarse aún más a su objetivo de la permanencia al alcanzar ya 47 puntos.

Para este nuevo enfrentamiento, el entrenador ceutí, José Juan Romero, recupera al centrocampista Marino, ausente del último partido por sanción, y también podría volver a los terrenos de juego el mediapunta Kuki Zalazar, tras superar una microrrotura fibrilar en el isquiotibial que lo ha apartado de los terrenos en el último mes y medio.

Seguirán de baja el centrocampista Rubén Díez, operado en el tobillo; el delantero Marc Domenech, en la fase final de su recuperación de un pinchazo en el muslo; el lateral Anuar, que lleva más de un mes sin jugar también por molestias musculares, y el delantero Salvi Sánchez, por lesión.

Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante, David González, Íñigo Córdoba, Curro y Fer Niño.

AD Ceuta: Guille Vallejo; Aisar, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Campaña, Marino; Kuki Zalazar o Konrad, Koné y Marcos Fernández.

Árbitro: Rafaél Sánchez (C. Murcia)