Uruguay no puede con Argelia y llega a cuatro partidos sin victorias

Este empate, sumado a los conseguidos frente a México e Inglaterra y a una derrota por goleada 5-1 ante Estados Unidos, indican que la selección uruguaya no gana desde octubre del pasado año cuando venció a Uzbekistán.

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Los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa, que en la Copa del Mundo compartirán el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, sumaron de a tres puntos en apenas 5 de sus últimos 20 partidos jugados.

Este martes, con un equipo conformado por mayoría de titulares, Uruguay apostó por la presión alta y en los primeros minutos complicó cada intento de su rival. Mathías Olivera encabezó un contragolpe que Agustín Canobbio no pudo culminar y Ronald Araujo se perdió el gol con un cabezazo.

Esas dos fueron las más claras de los sudamericanos en la primera parte. Del otro lado, Argelia tuvo problemas para complicar a una defensa que en muchos momentos fue reforzada por los extremos y llegó a pararse con cinco o seis futbolistas.

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En la segunda parte, tras una muy buena jugada que partió desde el centro del campo, Hossem Aouar se perdió el primero de los dirigidos por Vladimir Petkovic, que en el Mundial compartirán el Grupo J con Argentina, Jordania y Austria.

Uruguay respondió de inmediato. Federico Valverde avanzó por el sector izquierdo y habilitó a Giorgian de Arrascaeta, quien disparó por arriba del horizontal y se perdió el gol de forma poco creíble.

Un libre directo de Federico Viñas que también se fue por arriba de la portería volvió a acercar a los dirigidos por Marcelo Bielsa, que en los minutos finales fueron superados físicamente.

El juego se fue con empate a cero y de esa forma Argelia le puso punto final una fecha FIFA en la que días atrás había goleado por 7-0 a Guatemala. Uruguay igualó 1-1 con Inglaterra en su anterior amistoso y confirmó las dificultades para ganar, cuando solo faltan 76 días para su estreno mundialista. EFE